柳演锡想在40岁结婚！登《熊孩子》否认不婚主义，暖心预约当「女儿奴」：想帮她编头发

南韩演艺圈公认的「浪漫天菜」 柳演锡 公开了成家意愿！在即将於明日播出的 SBS 综艺《我家的熊孩子》中，柳演锡作为特别 MC 惊喜现身，不仅让现场「母仇者联盟」的妈妈们集体陷入疯狂，更首度松口谈及婚事，预告未来将会是一名不折不扣的「女儿傻瓜」！

义气男神履行公约！申东烨「震撼提案」全场骚动

柳演锡此次现身并非偶然，而是为了履行他在「2024 SBS 演艺大赏」许下的收视承诺。 当时他豪气放话：若主持的《只要有空，》收视破 5%，就会出演获得「最高收视率节目奖」的《熊孩子》！如今男神准时报到，信守承诺的举动赢得全场掌声。

现场MC申东烨 当然不会轻易放过他，针对柳演锡即将上档的新剧《神与律师事务所》，当众提出若收视率破 10%，就请柳演锡做「那件事」。 柳演锡现场爽快点头，引发棚内一阵骚动，令人好奇这份神秘公约的内容。



柳演锡深情开撩「姐姐」 妈妈们脸红遮眼

当天，柳演锡在现场大方加码重现了电视剧中的名场面，不仅让妈妈们，连 MC 申东烨与徐章焄也感到脸红心跳。 他对著妈妈们深情念出《现在拨打的电话》中的名台词：「告诉我，能够不爱姐姐的方法。」磁性嗓音让全场瞬间融化，妈妈们更是集体「少女心喷发」害羞遮脸~

随后话题转向曾引发热议的台词「你要自己脱，还是我帮你脱？」，「19 禁谈话大师」申东烨更当场发挥恶搞本能，以个人风格重新诠释，瞬间让现场笑声不断 XD



AI 女儿萌翻天！柳演锡父爱爆发：我不是不婚主义者

最让粉丝关心的莫过於男神的感情世界。 柳演锡在节目中坦承：「我并非不婚主义者，希望能在 40 几岁时结婚。」平时就以疼爱童星闻名的他透露，看著孩子时眼神都会变得很不一样：「如果有了女儿，很想帮她编头发。」节目组更现场公开 AI 预测的「柳演锡女儿模样」，让他看到移不开眼，不断惊呼「太可爱了」，流露出准「女儿傻瓜」的气息。



这场集心动、爆笑与父爱於一身的精彩内容，将在 8 日晚间 9 点 SBS 《我家的熊孩子》正式揭晓！

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻