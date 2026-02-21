BTS V 亲自出面澄清立场：「闵熙珍未经我同意提交KakaoTalk聊天记录，而我无意偏袒任何一方」

BTS 成员 V（金泰亨）就其与前ADOR代表闵熙珍在KakaoTalk上的聊天记录发表声明，而这些聊天记录曾被用作HYBE与闵熙珍纠纷的证据之一。目前讨论相当热烈（theqoo留言已破1300），一起来看看韩网的真实反应。

20 日，V 透过个人 IG 发文表示：「因为对方是我的熟人，仅是出於共鸣而分享的一部分私人日常对话。我完全没有要站在任何一方的意图。」、「只是，这段对话在未经我同意的情况下被作为证据提交，让我感到非常错愕。」



此前，12 日首尔中央地方法院民事合议 31 部，针对 HYBE 提起的股东间契约解除确认诉讼，以及闵前代表提起的股票买卖价金请求诉讼，进行合并宣判。法院驳回了 HYBE 的请求，并判决 HYBE 向闵前代表支付约 255 亿韩元。

法院认为，闵熙珍提出 ILLIT 抄袭 NewJeans 的质疑属於正当意见表达。尤其在此过程中，闵熙珍方面提交了与 V 的 KakaoTalk 对话作为证据，且被法院采纳的事实，事后才被公开。

20 日透过媒体报导，V 与闵熙珍的对话内容曝光。当闵熙珍表示：「抄袭问题总是被提起，而且并非毫无缘由。」V 回覆：「唉…就是啊。我看过也觉得『啊，这个有点像...』。」



HYBE 相关人士说明：「因为是与熟人的私人对话，只是出於共鸣的立场发言，并非同意对方的特定主张。同时，也确认了艺人希望表达他对未经其同意将私人对话作为审判材料提交的不满。」

▼这段新闻也在theqoo引发非常热烈的讨论：

「谁会同意提交这种证据呢」、

「真的好同情Ｖ啊」、

「这不就是社会生活的附和吗？」、

「闵为了赢什么都做得出来」、

「只能说是彻底被利用了」、

「我非常讨厌我的KakaoTalk私人聊天记录被用作这样的事情上」、

「记者泄漏了资讯。闵熙珍只是将其作为机密证据提交」、

「不，你可以提交，但至少提前告诉V一声吧？他显然是HYBE的人啊」、

「最可怜的还是旗下艺人们，都被管理阶层的人彻底利用了」、

「他看起来就像是夹在中间进退两难」、

「HYBE又开始煽动粉丝、大吵大闹了，真是烦人。」、

「闵的存在本身就是一种祸害。谁都看得出来他是为了博取同情，彻底利用身边的人」

出处：https://theqoo.net/square/4100910225

