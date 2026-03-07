退出 2PM 16年后谈心境！朴载范坦言：「比起不安，更对失望的人感到抱歉」韩网至今仍不解退团原因

近日，YouTube 频道 Eyesmag 上传标题为「改变朴载范人生的歌曲」的新影片。节目以访谈形式进行，朴载范（Jay Park）在过程中分享许多过去的故事。

当天被问到「当时结束偶像活动回到美国，之后又重新开始活动，应该会很不安吧？」时，朴载范坦言：「其实并没有不安，只是觉得很抱歉、很对不起。」

他回忆当时的心情说：「无论如何，我确实让很多人感到失望，也带来了一些困扰。但我真的没有感到不安。我本来就是顺其自然生活的人，会接受事情的发展，在当下尽力做到最好，所以并不会特别焦虑。」



朴载范也透露，离开 2PM 后，是透过翻唱 Usher（亚瑟小子）的歌曲重新找到活动契机。他表示：「当时 YouTube 正在快速崛起，亚裔美国人之间也很流行上传翻唱影片。」并笑说：「我也想多让大家看到自己的音乐喜好，所以用粉丝送的 MacBook 拍摄翻唱影片上传。」他进一步回忆：「影片一天就突破 300 万观看，大概上传了七支左右吧。之后开始收到各种合作邀约，也成为我能再次展开活动的重要契机。」



回顾过去，朴载范在2009年以 2PM 成员身分活动时，因过去在美国社群媒体上留下的文章被指涉及贬低韩国而引发争议，最终退出团体并回到美国。不过之后他凭藉音乐实力重新站稳脚步，如今不仅持续以歌手身分活跃，也同时以制作人与公司代表 MORE VISION 的身分展开多方面活动。

影片公开后，也立即在韩网掀起热烈讨论，韩网友：「但是现在还不知道（退团）原因吧？ 一夜之间说要退团，真的乱套了」、「朴轸永说不是非法的理由，所以粉丝们一直追问理由到底是什么，最后谁也没有说理由」、「剩下的成员们公开指责朴载范是传奇」、「到现在还不理解JYP」、「庆幸他自己一个人很成功」、「当时朴载范不是最爱的人，在座谈会之后也脱粉了2PM...说实话朴轸永本来应该站在前面，但是让孩子们当盾牌」、「当年的座谈会令人毛骨悚然」、「就是JYP搞笑，都说要看人性，但对酒驾校暴闭口不谈」、「酒后驾驶的 Nichkhun 和 Jun. K 还是 JYP，2PM 真是搞笑」、「通过座谈会脱饭，至今只爲朴载范加油」等，引发多方讨论。



