VIXX成员KEN热唱中文歌曲献台粉! 更展显即兴创作能力逗笑粉丝

韩团VIXX成员KEN於2月16日在台北CLAPPER STUDIO举办一天两场的「2025 KEN FAN CONCERT IN TAIPEI」，与台湾粉丝相见欢。这场见面会以「WONDERLAND」为主题，KEN不仅带来最新专辑里面的作品，甚至还翻唱五月天、周兴哲、IU等大家耳熟能详的金曲，满满诚意送上给台粉的情人节惊喜。

KEN一登场就用中文向大家问候：「我的小星星们，有想我吗？」，让粉丝们齐声尖叫，今日的FAN-CON以《Gradually》与《Bye My Only Universe》揭开序幕，KEN表示特别选择这些歌曲是因为歌曲象徵著粉丝如同星辰般照亮他的道路。并以中文向粉丝们问候，他表示因为和大家在一起的时候总是感到幸福又开心。除了演唱专辑中的新歌《The Wind Blows》、《We Are Forever》等作品，也重现了他在音乐剧演出中的经典曲目，更特别为台湾粉丝准备惊喜，翻唱五月天的经典歌曲《恋爱ING》以及周兴哲的《你，好不好？》，还演唱了IU的《Love poem》等大家相当喜爱的作品，可说是诚意满满。他笑说：「选歌时烦恼了很久，希望这些歌能传达我的心意。」



除了唱歌之外，KEN也在每一个环节与粉丝们亲密互动，本次他更用心读出粉丝投稿的感人故事，分享音乐如何带给大家力量与安慰，更展现即兴创作能力编了首「怎么办之歌」，让现场笑声不断，同时他也感性地表示如果他的音乐能成为大家的力量，那就是他感到最幸福的事。接下来KEN也挑战多种舞蹈与专属任务，展现反差萌，让现场气氛相当欢乐，也特别公开了帅气照片，让粉丝们大饱眼福。演唱会最后他也为了台湾粉丝把《Make me strong》一曲改为中文版，大赞台湾一直是一个值得感谢又温暖的地方，总是比他期待的更让他获得力量和能量，很感谢粉丝们的支持。



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