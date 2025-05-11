是《阳光姊妹淘》！南保罗婚礼「七公主」朴真珠、金敏英、金甫美都来了！拥抱太动人

以《阳光姊妹淘》「金玉」，还有《拥抱太阳的月亮》「旼花公主」角色成名的南保罗（前译南宝拉），昨（10）日步入礼堂，当初和她以《阳光姊妹淘》结为真姊妹淘的朴真珠、金敏英与金甫美都到场祝福，气氛高昂又动人。

南保罗2011年演出《电影阳光姊妹淘》，是女主角「任奈美」高中时期（沈恩敬 饰）的挚友团「七公主」、「Sunny」中的一员「徐金玉」，同团死党还有何春花（姜素拉 饰）、郑秀智（闵孝琳 饰）、柳福熙（金甫美 饰）、黄真熙（朴真珠 饰）与金蔷薇（金敏英 饰）。



南保罗去年10月在YouTube曝光自己被男友求婚过程，并宣布步入礼堂‎，当时结成好友的姜素拉、金甫美、金敏英、千玗嬉（饰演尚美）都在底下留言祝福。昨日婚礼现场，有些好友虽然不克前来，但金甫美、金敏英、朴真珠都来了！金敏英和朴真珠还嗨唱DAY6的〈Welcome to the Show〉，最后和南保罗拥抱相当动人。



2018年闵孝琳和BIGBANG太阳结婚时，七公主全员出席；2020年金甫美怀孕时，邀请了七公主和芭蕾舞者丈夫尹全日一同举行宝宝性别揭晓派对。此次南保罗结婚，让喜爱《阳光姊妹淘》的观众再见七公主戏外好感情。金甫美发文写道：「我们宝的婚礼！！！！虽然是时隔一个月才会见面，但每天都很搞笑，我爱你。」金敏英感性写下：「以为早已是大人却青涩的我，20多岁一页满满的朋友们，是说起我自己不提到他们，便难以描述清楚的珍贵朋友们。托你们的福，我这样的人才能够越来越坚强。但是孩子们，比起我们已度过的时间，往后要度过的时间更多，知道吧？以后也请多多关照，我的爱。」



可能在电影里也演一角（惜查无资料），但和七公主们也熟识、和南保罗从20几岁就是挚友的吴贤俊（男团M.Pire成员Haru，现为模特儿），纪录下了不少珍贵画面写下「一起度过20几岁青春的保罗，结婚快乐」。除了七公主动人画面外，他还录下南保罗在接受祝歌献唱时和歌手一起载歌载舞。南保罗婚礼上请的两名歌手杨志恩（양지은）李道镇（이도진）都是Trot歌手，嗨歌炒热气氛。



顺带一提，南保罗新郎是圈外人，是南保罗在教会认识的同龄人。南保罗经营YouTuber不曾公开过新郎面貌，亲友曝光婚礼现场也都相当有默契未公开，而据说新郎长得像知名足球球星孙兴慜，所以金甫美用了孙兴慜贴图遮住新郎脸。除了七公主、吴贤俊出席婚礼外，VIXX成员HYUK、宋枝恩和朴维（朴伟）夫妇、演员文芝茵、宋在喜等人也到场。



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