《黑白大厨2》孙钟元登时尚杂志封面，挑战雅痞魅力造型！韩网两极评价：很有型 vs. 还是干净风格更适合

凭藉 Netflix 热门实境秀《黑白大厨：料理阶级大战》第 2 季与 JTBC《拜托了冰箱 Since 2014》声名大噪的米其林星级主厨孙钟元，近日受邀担任男性时尚杂志《ARENA HOMME+》3 月号的数位封面人物。

■ 双星名厨的时尚变身：绅士眼神下的强烈气场

孙钟元目前同时执掌两间米其林一星餐厅——专注创新韩国料理的「Eatanic Garden」以及主打法式菜肴的「L'Amant Secret」，虽然不是标准的大帅哥，却因干净俐落的外表与斯文绅士的风度，被韩网爱称为「氛围好感男（느좋남）」。

在本次画报中，孙钟元褪下纯白的厨师袍，换上修身剪裁的皮革夹克、带有马衔扣元素的时髦长裤以及黑色丝绒套装，即便眼神温和、举止内敛，仍展现出强烈的存在感。







摄影团队还选用大胆鲜艳的色彩作为背景，与孙钟元极简色调的服饰形成鲜明对比，凸显出他与厨房内截然不同的多样面貌。







■ 韩网评论：要被《拜托了冰箱》成员吐槽一整年？

画报公开后，迅速在韩国社群平台引发热议，网友的反应相当有趣且两极，支持派大赞主厨表现力佳、有名模潜质，也有人认为部份造型过於沉重油腻、反而不如平时清爽专业的模样，打趣说：「造型师要出来负责，孙主厨是无辜的」、「感觉《拜托了冰箱》的人又要拿这组照片疯狂取笑他了」。



