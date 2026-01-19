[推荐]《魔鬼交易》失明母亲宋智孝明知不可为 奇迹的降临却引来杀身之祸

电影《魔鬼交易》是宋智孝继《诡妹》后再度推出的电影作品，剧情描述宋智孝与金炳哲这对平凡夫妻育有一子，但在一场车祸后，夺走了儿子的灵活双腿以及母亲的视力，於是身为医师的父亲，决定带著全家到一个被称为「奇迹之村」的地方五福里，打算重新开始生活，但全村却充满了诡异气息。

打从这家人一入住就因为盘旋的乌鸦而不得安宁，这位父亲心烦意乱的开车出门，不慎撞伤一位老人，身为医师的他紧急将他带回家安置并进行急救处置，接著却因为无法查出他的身份而只好让他继续住在家中的仓库。但一夕之间，原本下半身瘫痪的儿子竟突然可以走路了，失明的母亲也恢复了视力，但这所有看似奇迹的降临，却都不是平白得来的…



《魔鬼交易》片中以超自然的现象，展现所谓奇迹的降临，但所呈现的是人类的自私与贪婪。当你的人生处於低谷，正渴望著奇迹的发生，眼前你发现真的能够达成心愿，而付出代价的却是其他人，即使看见别人因此痛苦，得到了利益的你，是否选择不闻不问，仍然自私地渴求更多奇迹的发生？



《魔鬼交易》中的医师父亲，对於儿子及太太的病情再清楚不过了，即使家庭因一场车祸而失去和乐气氛，仍然努力寻求新的起点。当他眼前出现了无法解释的奇迹，一方面虽然看见儿子重拾笑容而感到开心，但他立刻得知这奇迹是来自另一人的牺牲，心情复杂陷入天人交战。因为他很清楚地知道，这不是奇迹，这是从别人身上抢来的。人的欲望是无止尽的，失去视力的母亲除了也希望重见光明，更努力将这场奇迹包装成神迹，而逃避面对真正的受害者。



而既得利益者，有可能交还降临在自己身上的「奇迹」吗？对於没有原因却突然受害的人们，又是何其无辜。这个村庄没有所谓的奇迹，只有大肆赞扬得到奇迹的人，将荣耀归为上帝，却隐藏了所有受害者。有人能够拒绝魔鬼提出的交易条件吗？《魔鬼交易》现正热映中。



