热门韩剧《梨泰院Class》《人性课外课》金东希校暴事件 4 年后重返演艺圈，签约新公司准备复出！

主演 Netflix《人性课外课》、参演 JTBC《梨泰院Class》的演员金东希加入了新经纪公司，在校园暴力争议后约 4 年，正式著手重返演艺活动。

NeoS 娱乐於今天正式表示：「已与演员金东希签订专属合约，未来将全面负责其经纪与演艺活动。」透过此次合约，金东希将与甘宇成、李泰九、尹度振、崔宇赫等演员成为同门，为演员生涯的再出发做准备。



金东希於 2018 年以网路剧《A-TEEN》出道，之后陆续出演 JTBC《SKY Castle》、《梨泰院Class》，迅速被视为新生代的潜力演员。尤其在 Netflix 韩剧《人性课外课》中展现层次丰富的情感演技，确立了主演级演员的存在感，并透过电影《幻影》将活动领域扩展至大银幕。





然而，他原本顺遂的演艺之路在 2021 年因校园暴力指控而停摆。当时有指控称他曾霸凌身心障碍的同学，金东希方面虽采取法律行动，但被以名誉毁损起诉的爆料者最终获判「不起诉」，使争议进一步扩大。金东希随后全面中断活动，已完成拍摄的电影《你和我的季节》至今仍未上映。

在自我反省期间，金东希於争议约 1 年后的 2022 年 1 月，透过所属社发表道歉声明并低头致歉。他表示：「年幼时因轻率的判断与不成熟的想法，未能好好体谅朋友的心情。」并坦言：「因害怕连未曾发生的事情也会被当成事实接受，始终没有勇气开口。对於因此受伤的人们，我深刻反省并致上歉意。」



随著长时间空白期的结束，金东希携手新所属社启动复出准备，能否克服大众冷淡的目光，再次站稳演员位置备受关注。所属社方面表示：「将与金东希慎重讨论未来的活动方向，审慎准备回归。」

