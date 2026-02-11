李帝勋回来了！新剧《胜诉有希望》变「前律师」专收「杂牌军」，硬杠权势集团

刚凭《模范计程车3》夺下SBS演技大赏最高荣誉的李帝勋，火速确定下一部作品！

经纪公司COMPANION正式宣布，李帝勋将主演SBS全新法律剧《胜诉有希望》（暂译/《승산있습니다》），消息一出让粉丝兴奋直呼：「果然是好戏接不完！」



这部剧改编自2018年日本朝日电视台热门剧《Legal V~前律师・小鸟游翔子~》，剧情描述一名被吊销律师资格的主人公，召集一群「问题律师」组成法律事务所，对抗大型律所与权力阶层的痛快故事。 不过韩国版有个重要改动：原作女主角将改为男性角色，由李帝勋出演这位被剥夺资格的「前律师」，预计将展现他亦正亦邪、带领杂牌军逆袭的独特魅力。



目前演出阵容也引发期待，除了李帝勋挑大梁外，实力派演员贺营、玉子妍、李在源、赵成夏等人也正在讨论出演，有望组成一支充满个性与故事感的「非典型律师团队」。



李帝勋近年凭《模范计程车》系列中为弱势复仇的「地下正义司机」金道奇一角深植人心，如今在新作中再度挑战游走法律边缘的角色，从司机转战律师，不变的是对抗权贵的热血设定，被粉丝笑称是「从地下正义升级为法庭对决」。

随著《胜诉有希望》的确定，李帝勋如何诠释这支「杂牌军律师团」的领导者，又将与哪些演员碰撞火花，已成为接下来最受瞩目的戏剧话题之一。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻