消失4年回来了！「双胞胎老爸」李辉宰正式复出，亮相《不朽的名曲》试水

还记得他吗？带著一对可爱双胞胎出演《超人回来了》的暖心老爸李辉宰，在历经将近4年的沉寂后，终於要重返韩国演艺圈了！而且这次回归舞台，角色竟然大风吹，从主持界老手变身「参赛者」！

据《不朽的名曲》制作单位5日证实，李辉宰将参加16日在首尔汝矣岛KBS新馆公开厅进行的录影，该集主题为「2026演艺界歌王争霸战特辑」。过去总是以流利口条主持各大节目的他，这回将放下麦克风、拿起麦克风架，与其他艺人同场飙歌，展现隐藏的歌唱实力。

李辉宰的上一档节目已是2022年1月播毕的MBN综艺《Battle in the Box》，之后便全面消失在萤光幕前。当年他因部分节目中的发言争议，加上妻子文正媛接连卷入楼层噪音、邻居纠纷等负面新闻，舆论风波不断，最终他选择带著家人远走加拿大，一度引爆「隐退说」、「移民说」。



直到最近，文正媛时隔3年7个月突然更新社群网站，晒出近况照，才让这家人再度回到大众视野。虽然有人质疑「是不是在试水温」，但也有不少老粉丝敲碗期待他的复出。



如今李辉宰被捕捉现身韩国，并确定出演《不朽的名曲》，虽然目前仅是单集特别舞台，但外界已开始关注这是否为他全面重启演艺活动的起手式。毕竟从1992年MBC二期搞笑艺人特招出道，到主持《想像Plus》、《Sponge》等经典节目，甚至拿下2015年KBS演艺大赏，李辉宰的综艺功力确实难以取代。这场「2026演艺界歌王争霸战特辑」将分为两集，预计於3月28日和4月4日播出。究竟李辉宰的「隐藏版歌喉」能否让观众惊艳？又或者他的复出之路会迎来什么样的评价？届播出时见分晓！

