罗PD新综艺《到底爲什么要登山》首曝四人合照！李彩玟、ADP Tarzzan、DAY6度云、Car, the Garden挑战寒冬雪山

一起吃苦就会变亲近 XD 好期待会发生什么有趣的事！

Netflix《到底爲什么要登山》（대체 등산을 왜 하는 건데?）讲述四位从未对登山有兴趣的人，首次挑战寒冬雪山大长征，展开一连串意想不到的搞笑与感动故事。出演阵容包括演员李彩玟、歌手 Car, the Garden、DAY6 成员度云，以及混生团团体 ALLDAY PROJECT 成员 Tarzzan。



这是罗䁐锡PD继 《三傻游肯亚》后，再度与 Netflix 合作。本次节目由他与曾执导《Biong Biong地球娱乐室》第一到三季的朴贤熔PD共同打造。朴PD表示：「正如俗话说的『一起吃苦就会很快亲近』，四位原本素未谋面的男子，在零下20度的雪山上攀登时，彼此关系迅速拉近，这将是节目的最大看点。」他还透露：「大家可以期待看到他们如何感受 K-登山的乐趣，并在过程中成长！」

节目预计在上半年播出，Netflix 方面也公开四人合照，网友也表示：「哇～组合好新颖啊」、「听说去了雪岳山，应该很辛苦吧」、「冬季登山初学者们应该很累吧」、「看大家聚在一起，感觉这个组合还不错」、「李彩玟好帅啊」、「度云像忙内一样」、「成员构成好有趣」等。谁会先喊累？谁又会爆笑失误？山上又会发生什么趣事？一切都让人好期待！



