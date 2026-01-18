「美味黑手党」权圣晙点名《拜托了冰箱》金风、朴恩影、尹男老组队参战《黑白大厨3》！孙钟元委屈喊：为什么不揪我

《黑白大厨2》日前才刚落幕，Netflix 已火速启动第三季参赛者招募消息公开后，立刻掀起热烈讨论！

Netflix 在16日通过官方 SNS 表示，已经开始招募《黑白大厨3》的参赛者，不同於前两季以「个人战」为主，第三季将升级为「餐厅对决」，同一企业、默契十足的厨师们必须以「4人1组」组队参赛。官方也明确规定，非同一营业场所的熟人、临时组队都无法报名。



消息曝光后，《黑白大厨》第一季获得冠军的「拿坡里美味黑手党」权圣晙立即在 IG 转发招募影片，并点名在《拜托了冰箱》合作的金风、朴恩影和尹男老。甚至笑著向金风喊话：「队长大人，《拜冰》忙内组是不是该整理刀具包了？」



不过成员们的反应也超有戏（笑），尹男老立刻吐槽：「之前你用炖饭把人搞到快疯掉，现在又要再来一次？」朴恩影也半开玩笑劝退：「我们不是有过不太美好的团战回忆吗？算了吧，圣晙啊～」反倒是金风气势满满回应：「工具都准备好吧！」孙钟元也表示：「为什么不揪我？」郑镐泳跟著喊声：「我呢？」权圣晙甚至又说《拜冰》忙内组和前辈组来一场《黑白》对决吧！



但可惜的是，由於第三季规定不能个人报名，也不接受不同店家或朋友临时组队，这组「梦幻阵容」实际上几乎不可能成行。不过看到《拜托了冰箱》厨师们有趣的互动，也让网友纷纷直呼：「金风当组长太搞笑了」、「好想看安成宰蒙著眼睛，还一本正经地品尝黑暗料理的样子」、「朴恩影最好笑 哈哈哈」、「为什么不能组队呢」、「不管是什么，出来一次吧」、「黑暗厨师来了，瑟瑟发抖」、「组长命令下来了，收拾工具吧」、「但是如果他们出演的话，综艺就会有保障」、「不管是谁出来都会支持你们的」等等。

