韩媒直批：MAMA盲目出海陷危机，MMA「情怀牌」稳赢！点评本质：谁能让现场嗨，谁就称王

K-POP年末颁奖礼的本质，终究是一场「粉丝狂欢」。 哪里能让粉丝嗨起来、看得爽，哪里的声量就高！2025年的MAMA（Mnet亚洲音乐大奖）和MMA（Melon音乐奖）的对比就超明显——一个坚持出海却遇意外缩水，被骂翻; 一个稳守本土狂打「情怀牌」，口碑热度双赢。

韩媒《Dailian》指出，年末颁奖礼的核心观众仍是偶像粉丝，她们追求的是「能切身感受的现场热力」。 当颁奖礼一味追求「全球化」而移师海外，却可能让本土粉丝产生距离感，甚至因当地不可控因素（如社会事件、安全问题）导致节目诚意大打折扣，反而损及品牌信任。



2025 MAMA再度移师香港，主打「Music Makes One」口号，却遇上当地大型火灾事故。 主办方紧急取消红毯、调整节目，连奥斯卡影后杨紫琼的颁奖环节、以及结合Netflix动画《K-POP DEMON HUNTERS》的「死神少年团」特别舞台也全数取消。哀悼是必要的，但粉丝怒火难熄：「练习影片也不能释出吗？」更多人质疑：「如果在韩国办，节目会这样被砍吗？」这把火也烧向长期争议：「明明是韩国颁奖礼，为什么非要到海外办？」对此，CJ ENM曾解释，选香港是因为它是「全球粉丝易达的亚洲枢纽」，且能在新地标启德体育园实现创新演出。 但显然，这次「海外举办的风险」被狠狠击中。



反观MMA，在首尔高尺天空巨蛋盛大举行，精准抓住「粉丝想要什么」。 最大爆点绝对是 EXO时隔八年登上MMA，连唱〈Monster〉、〈The Eve〉、〈Love Shot〉等热门曲，最后〈Growl〉前奏一下，全场艺人起身、粉丝齐声应援，瞬间引爆「三代团团魂」！她们还首度公开新歌〈Back It Up〉，预告强势回归。JENNIE的solo舞台同样杀翻全场，从〈Seoul City〉唱到〈ZEN〉、〈Like JENNIE〉，性感魅力全开，被赞「不愧是女王」。



简单说，MMA赢在「知道粉丝要什么」：情怀舞台、高互动性、满满的「K-POP庆典感」。 而MAMA虽野心勃勃想当「全球盛事」，却因海外变数导致核心内容打折，让花钱、花时间支持的粉丝最失望。



不过，两大颁奖礼也暴露隐忧：话题还是靠EXO、JENNIE等三代偶像撑场。 2024年的MAMA靠BIGBANG合体冲声量，2025年的MMA靠EXO回忆杀——难道颁奖礼只能打情怀牌吗？ 说到底，真正的胜负关键，还是——能不能用新企划，让正在成长中的4、5世代偶像，撑起一整场颁奖典礼的重量。 比起走最安全的老路，现在的年末舞台，更需要一点冒险与新鲜感了。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻