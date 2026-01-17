再见了 15 年的家人！李孝利、李尚顺爱犬 Guana 离世，照片记录最后对视瞬间

歌手李孝利与李尚顺夫妇於近日送走了陪伴长达 15 年、如同家人般的爱犬 Guana。 由於 Guana 曾多次在《孝利家民宿》等节目中露面，对於广大观众来说是个非常熟悉的存在，这则离别消息也引发了大量网友鼻酸。

李尚顺於 16 日透过个人IG平静地传达了这个消息。 他写道：「2011 年初次相遇，至今 15 年来始终如一守护在身边的 Guana 离开了。」

随之公开的照片记录了 Guana 与夫妻俩共度的日常生活点滴。 从身为流浪犬被领养的幼年时期、与夫妇一同散步的惬意时光，到躺在毛毯上与眼睛红肿的李孝利对视的画面。 在舞台之外，在他们不公开的生活中，Guana始终是他们生命中不可或缺的「家人」。









其实这场离别早有预兆，李孝利於 2025 年出演 tvN 节目《刘 QUIZ ON THE BLOCK》时就曾哽咽透露：「Guana 现在已经无法行走，正在准备面临最后的时刻。」







自消息传出后，李孝利并未额外发文，这种异於往常的沉默暗示了她内心深处的悲痛。 粉丝们纷纷留言安慰：「送走毛孩的人都能体会这种空虚」、「Guana 每张照片都在笑，度过了帅气的一生」、「Guana 曾经带给观众很多疗愈」、「在汪星要幸福哦」、「和顺心、摩卡一起快乐地奔跑吧」。









