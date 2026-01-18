明明说在自我反省，却又再度现身？为何「白种元综艺」始终停不下来

围绕著白种元的杂音依旧不断，在新节目重新启动的情况下，观众的目光显得相当冷淡。既没有「争议已告一段落」的明确讯号，也缺乏充分说明的状态下，又一档「白种元综艺」即将播出，让大众的疲劳感＆质疑声浪不断累积。

tvN 於 14 日向《TVDaily》表示：「《生意天才白社长3：世界餐饮挑战记》已於去年 4 月完成拍摄，并确定将於 2 月编排播出。」虽然此说法是以「拍摄早已结束」作为依据，但这样的立场却被解读为：不论争议与否，都将依既定流程播出，因而引发反弹。



问题的核心并不只是单一节目的编排与否。在白种元各种争议持续延烧的情况下，他依旧在综艺人与企业家形象之间来回切换，长期被不断消费於萤光幕前。每当争议浮上台面，随之而来的总是解释说明，但过了一段时间，又透过另一档节目再度现身，这样的循环反覆上演。



先前，白种元於去年 5 月因涉嫌违反《食品卫生法》、原产地标示不实、违反《农地法》等多项争议，遭到社会舆论批评后，曾宣布进入自我反省期。当时他表示：「所有问题都在我身上。会努力带来真正的改变。除目前正在拍摄的节目外，将全面中断所有演艺活动。」同时也承诺将专注於 The Born Korea 的成长以及加盟店主的支援。



然而，这样的立场并未维持太久。仅仅四个月后，他在海外节目的画面中带著笑容进行宣传活动的模样曝光，争议再度升温。虽然随后解释「这并非复出演艺圈」，但外界仍难以消除疑虑，质疑所谓的自我反省是否只是顾及国内舆论的形式上措施。口头上强调自省，实际呈现给大众的行动，却与过去并无太大差异。

此后情况更加明朗。同年 11 月，MBC《南极的厨师》公开，12 月又接连推出 Netflix《黑白大厨：料理阶级大战2》。自宣布自我反省后，短短数个月内便有多部内容接连曝光，使得「中断」与「复出」之间的界线几乎失去意义。再加上《白社长3》确定编排播出，白种元的电视曝光再度成为进行式。





在这样的情况下，观众感受到的不适，早已不是单纯的好恶问题。即便争议反覆出现，却几乎没有空窗期的持续出演，给人一种电视圈对特定人物采取过度宽容标准的印象。在「时间一过就再次被消费」的结构中，责任与检证被搁置一旁，所有负担最终都落在观众身上。争议之后仍毫不改变站在第一线的出演者，以及对此毫无问题意识地接纳的电视台选择，最终只会削弱大众对节目的信任。

原报导出处（TVDaily记者金汉吉）：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17683753171775335002

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

