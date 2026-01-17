「小鸟胃」也真香？ 朱宇宰拍片终结「杜拜Q弹饼干」热潮竟意外被征服，网笑翻：挑剔鬼都说好吃？

朱宇宰以「厌食小鸟胃」且毒舌的形象深植人心，尤其擅长把美食吃得看起来毫无食欲，这次竟然向席卷全韩的网红甜品低头了！他在最新影片中亲自试吃各款「杜拜系」甜点，并发表了极具个人风格的中肯评论。

YouTube 频道「今天的朱宇宰」於 16 日上传标题为《我来终结杜Q弹饼干流行》的影片。 朱宇宰看著眼前琳琅满目的点心，一脸无奈地吐槽道：「我看过各种大惊小怪的流行，但这次似乎是史上最夸张的一次。」他指出市面上 5,000 至 8,000 韩元的产品早已被疯抢至断货，甚至出现一颗要价 14,900 韩元的夸定价张，让他不禁咋舌：「幸好大家还保有理智，那个价位的还没断货。」



朱宇宰拿起眼前的杜拜饼干直言「这东西就算不吃丢掉也没关系，我一点都不好奇」，但因为制作组说它非常火，所以勉为其难体验看看。 朱宇宰下定决心说：「今天我会尽量吃得看起来很难吃，以此来终结这个流行。」



朱宇宰在影片中逐一品尝了各式「杜拜系」甜点，包括Q弹饼干、巧克力挞、鲁邦曲奇、盐面包、鲷鱼烧及华夫饼。 朱宇宰认为，「杜拜系」的重点是开心果和Kadayif（金丝蜜酥）带来的中东风味与酥脆口感，市面上人气最高的Q弹饼干胜在馅料扎实、口感层次分明，但在他心中只能排到第三; 第一名是咸甜相得益彰的「杜拜巧克力盐面包」，第二名是带有熟悉榛果酱味、让他瞬间回到学生时代的「杜拜巧克力华夫饼」。

试吃完毕后，朱宇宰冷静评价道：「5,900 韩元左右的价格还算可以接受，但一旦超过 6,000 韩元，就让人有点无法认同。」



接著，朱宇宰挑战亲手制作杜拜Q弹饼干。 他在加入Kadayif、开心果酱以及用黄油棉花糖包裹的过程中，显得极其厌烦，不仅狂打哈欠，还频频发牢骚：「好无聊」、「好不想做」、「手臂好痛」XD在体验完繁琐的工序并试吃成品后，他得出最终：「这完全值得 6,000 韩元！如果制作要花这么多心力，还不如直接外送。 如果是 5,900 韩元以下的价格，大家就买来吃吧！」



朱宇宰的反应逗乐大批粉丝，网友纷纷留言：「明明说不跟流行，结果一个都没漏掉，不愧是 MZ 宇宰」、「嘴上说要终结热潮，结果用那挑剔的嘴吃完后狂赞，反而让人更想买了！」

