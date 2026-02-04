金宣虎法人公司疑云落幕！经纪公司发长文认错：艺人无知，已补税、退车、停运

演员金宣虎近期因个人法人公司「1人法人」的营运与税务问题引发争议，其经纪公司Fantagio在今日（4日）发布正式立场，承认过去在法人营运上的「无知」，并强调已采取补救措施，包括补缴个人所得税、退还法人卡与车辆，目前正进行公司闭锁程序。

根据Fantagio的公告，金宣虎於2024年1月为了演艺活动与戏剧制作成立一间法人公司，在2025年2月与Fantagio正式签订专属合约之前，相关演艺收入皆透过该法人进行结算。

不过公司也坦承，后来意识到「一人法人」本身容易引发误解，因此已停止法人实际运作，近一年来几乎没有再透过该公司进行任何活动。 自2025年2月合约生效后，金宣虎的所有酬劳皆直接以个人名义结算，与该法人完全无关。

至於外界最关心的税务与公司经营争议，Fantagio直言这是「因对法人经营不够了解所造成的问题」。 金宣虎已主动进行补救措施，包括归还法人信用卡、停止支付家族薪资、交回法人名下车辆，同时针对过去透过法人领取的收入，在原本已缴纳法人税之外，额外补缴个人所得税，相关税款已全数缴清。



目前该法人已进入行政歇业程序，预计近期完成。 Fantagio也表示，金宣虎本人对於在不够了解情况下成立并维持法人深感反省，并向大众低头致歉，经纪公司未来也将更严格管理旗下艺人的整体活动与财务事务。

此外，连日来的争议让粉丝十分担忧金宣虎的状况，不少人涌入他的社交帐号下留言，写下：「别理那些散播谣言的人」、「无论发生什么我都会支持你」、「不要在意那些杂音」、「记得好好吃饭，不要消沉」等应援文。

