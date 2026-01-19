《黑白大厨2》林盛根自曝「3次酒驾、吊销驾照」黑历史！主动告白引韩网战翻，电视台综艺面临紧急下架危机

在 Netflix 席卷全球的韩综《黑白大厨：料理阶级大战》第 2 季中，以坚实厨艺和爽快个性获得超高人气的「白汤匙」大厨林盛根，竟无预警公开承认过去曾三度因酒驾接受刑事处罚，不仅在韩国网路掀起激烈的两极评论，更让已排定播出的电视节目组措手不及。

■ 自发告白：10 年内三度酒驾，曾遭吊销驾照

18 日，林盛根在个人 YouTube 频道上传了名为「食物与饮酒」的影片，并坦承过去曾有多次酒驾纪录。

林大厨回溯，早年因没有都市瓦斯，每天要更换 150 块蜂窝煤，在体力透支下养成了在牛骨汤中倒入烧酒缓解疲劳的习惯。 他坦言：「因为爱喝酒而犯下了失误。 在 10 年时间里，大约有过 3 次酒驾行为。」 他透露，自己曾因刑事处罚被吊销驾照，后来重新考取了驾照。

他具体回忆道，其中一次是大约 10 年前，他喝完酒后在车里睡觉，因引擎未关闭而被警察盘查，这才意识到应该熄火才对。 最近一次酒驾被抓是 5、6 年前，从那时起已减少喝酒，上一次喝酒则是3周之前。



■ 「无法带著秘密活下去」：成名后的沉重心理负担

他解释，主动公开黑历史是因为不希望未来被挖出旧帐时，让支持他的粉丝受到二次伤害：「错了就是错了，我不想逃避。 所以现在我清醒过来，不再酒驾了。」他坦言：「这样做更好。 肯定会有人讨厌我，但我自己过不去心里这一关，我不想要隐瞒。」

他向订阅者们道歉，感性地说：「突然收到这么惊人的爱戴，确实感到很有压力，所以想把心里的事一一说出来。 因为过著忙碌辛苦的生活而变得爱喝酒，希望能得到大家的宽恕。 未来会小心谨慎地生活，绝对不再制造问题。」



■ 亲笔信二度致歉：不应欺瞒大众

影片公开后，林盛根通过个人IG公开手写信，再度对於酒驾道歉：「酒驾是无论基於任何理由都无法辩解的错误与失察。 当时我感到深切的悔恨，并甘愿接受了法律处罚，过去几年间也进行了反省。」

「然而，近期随著获得大众过度的厚爱，我认为若隐瞒过去的错误而继续活动，是对信任我的各位的一种欺瞒与失礼。 我判断，在更迟之前，由我亲口坦白事实并致歉才是应有的道理。」最后，林盛根表示会时刻律己，努力成为一名能对社会产生良善影响力的料理人。



■ 电视台遭波及：下周节目预告已出，播出恐生变

林盛根的这番发言，让正值宣传高峰的电视圈如同遭遇晴天霹雳。 林盛根个人YouTube频道订阅人数已达 98.9 万，日前出演了 tvN 人气谈话节目《刘 QUIZ ON THE BLOCK》，MBC 观察综艺节目《全知干预视角》则在 17 日刚刚公开了他将於下周出演的预告片。 目前制作单位正紧急商讨对策，原定的媒体联访行程也可能面临变数。



■ 韩网评论两极：勇气可嘉 vs 惯犯不容护航

对於林大厨的告白，韩国民众反应两极。 不少网友严厉谴责：「酒驾一次是失误，三次就是习惯，根本不该再碰酒了」、「到底还有多少次没被抓到？」、「既然要坦白，当初为什么还要接酒类广告？」、「一边喝酒一边聊酒驾话题，这样对吗？」、「这绝对不是能轻描淡写的事」。

但也有部份支持者站在林盛根这一边，指出：「能主动交代需要极大勇气，这代表他有不再重蹈覆辙的决心」、「考虑到当年韩国的饮酒文化，有情可原」、「我会继续支持，希望以后记得叫代驾就好。」

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻