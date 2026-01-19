刘在锡获得SBS脸蛋奖的有趣后记：《只要有空》预制铜像《Running Man》请客咖啡车慰劳工作人员

「国民MC」主持人刘在锡在演艺大赏拿下了「SBS脸蛋奖」，等於是成为了SBS电视台的门面担当！未来一整年他就是活招牌了，得奖后也延伸了不少有趣的话题。

成为门面的刘在锡，为辛苦的工作人员送上咖啡车

在昨天播出的 SBS 综艺节目《Running Man》里，刘在锡为了迎接新年，给《RM》制作组赠送了咖啡车。池锡辰问：「是你做的吗？」刘在锡回答：「不是啊？是 SBS 的门面做的。」池锡辰接著说：「SBS 的丑门面请客了。」其他成员也跟著起哄，开始调侃刘在锡。



宋智孝也到场后，众人一边从咖啡车领咖啡喝，池锡辰、HAHA、梁世灿则表示，以「Running大学」新生概念登场的只有他们三个，并批评了金钟国与宋智孝的穿著。对此，刘在锡说：「你们是没体验过大学生活才不知道。」HAHA回嘴：「你是大学生总务吗？」刘在锡说：「没错啊，我是自习室总务。」说完还抢走了HAHA的咖啡。

刘在锡接著说：「我是要给辛苦的工作人员喝的。你不要喝，你回家吧。」HAHA则委屈地说：「我为什么要回家？我可是拿了特别奖耶。」引发现场一片笑声。



柳演锡许愿给刘在锡制作黄金半身像！

另外，在刘在锡、柳演锡主持的另一档 SBS 热门综艺《只要有空，》中，聊天过程时，刘在锡得意的表示：「我拿到了SBS脸蛋奖，这一年不管SBS怎么想，我都要以门面的身分活动。」



权相佑：「真的是把刘在锡的世界官方化了。」柳演锡：「那我们自己帮他做一个半身像吧！高级一点！用铜做，哪个部位常摸就会有痕迹，哥口才好...」文彩元跟著补充说：「大家都会去摸嘴巴吧。」到时候嘴巴应该就很会掉漆了吧，为了许愿有个好口才～。XD



