姜丹尼尔2月入伍倒数！Wanna One实境节目确定制作，2026再合体掀回忆杀

姜丹尼尔即将暂别演艺圈！其所属经纪公司「E&E」14日宣布，他将於2月9日以陆军现役身份入伍，让不少粉丝感到不舍。

消息一出，粉丝们的关注焦点立刻转向姜丹尼尔的出身团体Wanna One的实境节目动态。 Wanna One是透过2017年Mnet选秀节目《Produce 101》第二季组成的限定男团，成员包括姜丹尼尔、朴志训、李大辉、金在奂、邕圣佑、朴佑鎭、赖冠霖、尹智圣、黄旼炫、裴珍映、河成云，团体已於2019年结束活动。

然而，Wanna One官方YouTube频道在本月1日上传了一支标题为「2026 Coming Soon 我们再次相遇」的影片，引发粉丝对团体「重组」的热烈期待。 Mnet相关人士向媒体透露：「Wanna One成员们一直思考如何与粉丝『Wannable』重逢，最终决定制作粉丝最喜爱的实境节目，目标在2026年上半年公开。」



据悉，姜丹尼尔去年6月已开始透露入伍计划，他预计至少会参与节目前期部份录制，再正式入伍。



1996年出生的姜丹尼尔凭《Produce 101》第二季冠军身份随Wanna One出道，团体解散后持续以solo歌手及演员身份活跃。 去年12月，他发行特别专辑《PULSEPHASE》并举办粉丝演唱会「RUNWAY： WALK TO DANIEL」，为入伍前的活动画下暂时句点。

