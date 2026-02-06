20年挚友就是这样！李洙赫为宣传电影出演《家大声》，好友GD也同台登场，两人精彩化学反应令人期待！

又可以看到 GD（权志龙）与李洙赫这对超级挚友同台啦！

将於今日（6日）下午公开的 YouTube 节目《家大声》中，出演绑架惊悚电影《Sister》的李洙赫将作为嘉宾登场。这次，他将与拥有超过 20 年友情的 GD 一起现身，节目中除了分享电影幕后故事，还有「真朋友」之间的坦率对话，预计将带来满满的趣味化学反应。



此前，《家大声》已公开 GD 与李洙赫的拍摄片段。两人以《动物方程式》的 Judy 与 Nick 造型现身，之后大声加入其中。影片一公开便引发热烈讨论，粉丝纷纷留言：「好可爱」、「期待两人同框」、「想快点看到这集播出」、「终於又一起拍综艺」，还有幽默留言：「这个影片的退出键在哪？」、「大声 OS：什么时候加入好像都不对」等，互动相当热闹。



电影《Sister》讲述妹妹惠兰（郑知苏 饰）为筹措巨额赎金拯救病重弟弟，铤而走险绑架同父异母的姊姊素珍（车珠英 饰），并与冷酷无情的泰秀（李洙赫 饰）联手，然而随著计画推进，局势逐渐失控。电影上映后好评如潮，观众纷纷表示：「完全不知道时间怎么过的，太投入了」、「演员们的演技真是带入感十足」、「令人窒息的90分钟」，高度肯定了电影的紧张感与娱乐性。



