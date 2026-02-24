李洙赫、徐康俊、李宰旭、朴载范！《订阅男友》Jisoo与「她的男人们」名单曝光，网惊：这后宫阵容太狂

Netflix 全新原创韩剧《订阅男友》正式揭晓让观众多巴胺喷发的豪华男神团！这部将於 3 月 6 日（五）隆重上线的作品，描述对现实生活感到精疲力竭的网漫 PD 「未来」（Jisoo 饰），透过虚拟恋爱模拟系统「订阅」并亲身体验恋爱约会，是一部实现所有幻想的浪漫喜剧。

虚拟恋爱「订阅制」！Jisoo携手徐仁国挑战心动极限

剧名「订阅男友」正是剧中一套虚拟恋爱订阅服务的名字。 该剧将上班族最真实的职场日常，与「订阅虚拟情人」这种充满科幻色彩的独特设定结合，预示著一场场惊心动魄的悸动。 Jisoo以甜美洒脱的能量完美诠释「未来」，搭档「浪漫专业户」徐仁国，这对高颜值组合早已令全球观众翘首以待。



七大男神惊喜客串！徐康俊、李洙赫、朴载范轮番「宠妻」

在先前公开的主题预告中，能让「未来」忘却现实疲惫的虚拟恋人阵容已引发暴动。 今日（24 日）官方加码释出多张剧照，逐一展现徐康俊、李洙赫、邕圣佑、李宰旭、李贤旭、金永大、朴载范的不同魅力，连饰演「现实前男友」的金圣喆也惊喜现身！

徐康俊饰演「恩浩」，在樱花飞舞的校园中与Jisoo对视，画面堪比青春罗曼史电影，唤起人们对校园初恋的美好回忆。李洙赫饰演财阀三世「时宇」，外表冷酷完美，但望向Jisoo的眼神却异常炽热，将带给女主光彩夺目的华丽约会。





此外，邕圣佑饰演出现在空服员Jisoo面前的秘密特务，李宰旭饰演霸气外露的医生前辈，李贤旭饰演帅气逼人的暖男法官，Jay Park（朴宰范）则本色出演顶级巨星，多样化的约会情节让观众心跳加速。 而前男友「世俊」（金圣喆 饰）的出现，则为现实世界中的感情线增添了悬念。









Netflix 原创系列《订阅男友》将於 3 月 6 日全球独家同步上线。



