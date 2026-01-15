人气女团BLACKPINK确定完整体回归！迷你三辑《DEADLINE》2月27日发行，网友直呼：终於等到了！

终於确定日期了！YG娱乐15日宣布，BLACKPINK 第三张迷你专辑《DEADLINE》将於2月27日下午1点（韩国时间）发行。 人气女团BLACKPINK2月27日完整体回归！迷你三辑《DEADLINE》正式发行，粉丝：终於等到了

公告同时释出以团体标志性粉红色设计的动态视觉图形，配合疾驰般音效与光束效果，正式启动回归宣传，带来强烈的期待感。



此次专辑名称《DEADLINE》与去年7月 BLACKPINK 展开、横跨全球的世界巡演同名。这次回归将象徵她们与全球粉丝一路同行、共同经历喜怒哀乐的旅程的高潮，为巡演画下完美句点。

之前YG娱乐曾表示，专辑的 MV 拍摄及主要制作工作已提前完成，团队正倾注心血，力求将作品完美呈现。YG娱乐强调：「感谢等待多时的粉丝们，我们将以高完成度的音乐回报大家的支持，敬请期待。」



关於 BLACKPINK 的回归，早在去年11月、12月至今年1月，就有多种预测。如今正式回归日期确定后，让网友纷纷表示：「终於」、「本来不是说1月嘛」、「有日期就不错了，往好的方面想吧」、「但是迷你三辑很搞笑啊！不是出道10年了吗」、「包括〈Jump〉内大概有5首歌吧」、「专辑名是最后期限，也有点搞笑」、「发行专辑后，安可演唱会或者演唱会...有可能吗」、「迷你三辑是真的吗？」、「不知道选了多好的歌曲？好期待 BLACKPINK 啊」等等。

另外，BLACKPINK 正透过世界巡演「DEADLINE」与全球粉丝进行互动。她们将於16日起在日本东京巨蛋连续三天开唱，并於24至26日在香港启德体育馆举行演唱会。



