朴敏英又为戏「玩命」！拍《魔女之吻》一天灌3L水瘦到见骨！本人淡定回：胖胖的才奇怪

韩国浪漫爱情剧女王朴敏英又要来挑战粉丝的心脏了！她在tvN全新月火剧《魔女之吻》中，为了诠释一个让人背脊发凉的恐怖美人，竟然再次展开极限体重控制，瘦到让人心疼的模样，也让这部将於3月2日晚间首播的剧集未演先轰动。

朴敏英在《魔女之吻》中饰演国内最大美术品拍卖公司「皇家拍卖」的首席拍卖师韩雪雅，表面上她是拥有完美外型与专业能力的职场女神，但背后却隐藏著残酷的秘密。 所有与她交往过的恋人，全都离奇死亡，而且每个人都留下了巨额的人寿保险金，受益人清一色全是她本人！

为了让这个诡异又令人毛骨悚然的角色更有说服力，朴敏英这次又在「身形」上下足苦功。 她分析角色认为：「一个身边反覆发生悲剧的人物，在家里应该只喝水和酒吧。」这番话也透露了为了展现韩雪雅尖锐外表下，那股极致的孤独与空虚感，她再度展开了地狱般的饮食管理，甚至一天猛灌3L的水，试图透过憔悴的外型，呈现角色私下不为人知的脆弱与不安。

朴敏英也坦言：「如果这个角色胖胖的，好像会很奇怪。」她认为这股冷静与孤独感，必须透过体型的变化来加分。 事实上，去年9月她就曾被捕捉到暴瘦的身影，当时还引发粉丝担忧，她还亲自出面澄清「是为了角色进行的健康减重」。当时有媒体爆料她的体重低至42kg！ 这也不是朴敏英第一次为戏「玩命」，她在前作《和我老公结婚吧》中，为了饰演癌症患者，一度瘦到只剩下37kg，敬业程度让人佩服，但也让粉丝忍不住喊话：「拜托拍完要多吃点！」

不过，女神也不是一开始就这么勇敢。 她透露最初接到这个充满致命魅力的角色时，其实因为压力太大一度想拒绝，但最后决定把这当作全新的挑战，凭藉著对导演和同事演员的信任，还是咬牙跳进这个坑。 这次她能否再次用「拼命三娘」的演技征服观众，也让所有剧迷睁大眼睛等著看。



