忙著和IVE成员自拍还被「my明星」安俞真抓包！《秘书镇》金光奎忘了本分一秒变迷弟

忘了本分、忠於粉丝心！即使早上7点就开始拍摄，但金光奎整天看起来都很开心 XD

上周播出的《对於我来说过於刻薄的经纪人－秘书镇》中，「经纪人」李瑞镇、金光奎的my明星是IVE安俞真。录制当天恰逢圣诞节，早上7点金光奎就手拿 IVE 手灯现身，难掩兴奋心情直呼：「终於见面了！」



节目拍摄过程中，李瑞镇与金光奎一同前往安俞真担任 MC 的《SBS 歌谣大战》现场，全程陪同并照顾她的行程。然而在休息时间，金光奎却不断在休息室内寻找 IVE 成员自拍，还一边惋惜地表示「等你们走红毯，我们就要结束了」、「等一下进红毯就看不到了」，粉丝心情表露无遗。听见 Leeseo 声音略显沙哑时，他也立刻关心起对方的喉咙状况，贴心举动引起注意。



这一幕随即被安俞真发现，她立刻向李瑞镇「告状」，笑说：「前辈，大伯又在跟我们成员自拍了，我真的要疯了。」连曾是节目「my 明星」的瑜卤允浩都忍不住吐槽：「哥现在好像又搞不清楚状况了，感觉该上第四课了。」



更有趣的是，在 IVE 准备前往彩排时，李瑞镇在一旁照顾安俞真，金光奎却再次消失。原来他是因为张员瑛尚未现身，特地留下等待，并关心询问是否遇到困难。得知张员瑛的耳机线打结后，他立刻上前关照，完全忘了自己的「my明星」是谁 XD

事后受访时，金光奎也坦言自己一时混乱：「my明星明明是俞真，一直误以为我是 IVE 全体的经纪人，所以才会下意识照顾所有成员。」他补充道，虽然自己是安俞真的经纪人，但她也是团体的一员，「本来就是一起的」，一句话就道出他对 IVE 全体的喜爱，要不然之后就让两位经纪人一起照顾全员吧！



