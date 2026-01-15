忙著和IVE成員自拍還被「my明星」安俞真抓包！《秘書鎮》金光奎忘了本分一秒變迷弟

忘了本分、忠於粉絲心！即使早上7點就開始拍攝，但金光奎整天看起來都很開心 XD

上週播出的《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》中，「經紀人」李瑞鎮、金光奎的my明星是IVE安俞真。錄製當天恰逢聖誕節，早上7點金光奎就手拿 IVE 手燈現身，難掩興奮心情直呼：「終於見面了！」



節目拍攝過程中，李瑞鎮與金光奎一同前往安俞真擔任 MC 的《SBS 歌謠大戰》現場，全程陪同並照顧她的行程。然而在休息時間，金光奎卻不斷在休息室內尋找 IVE 成員自拍，還一邊惋惜地表示「等妳們走紅毯，我們就要結束了」、「等一下進紅毯就看不到了」，粉絲心情表露無遺。聽見 Leeseo 聲音略顯沙啞時，他也立刻關心起對方的喉嚨狀況，貼心舉動引起注意。



這一幕隨即被安俞真發現，她立刻向李瑞鎮「告狀」，笑說：「前輩，大伯又在跟我們成員自拍了，我真的要瘋了。」連曾是節目「my 明星」的瑜鹵允浩都忍不住吐槽：「哥現在好像又搞不清楚狀況了，感覺該上第四課了。」



更有趣的是，在 IVE 準備前往彩排時，李瑞鎮在一旁照顧安俞真，金光奎卻再次消失。原來他是因為張員瑛尚未現身，特地留下等待，並關心詢問是否遇到困難。得知張員瑛的耳機線打結後，他立刻上前關照，完全忘了自己的「my明星」是誰 XD

事後受訪時，金光奎也坦言自己一時混亂：「my明星明明是俞真，一直誤以為我是 IVE 全體的經紀人，所以才會下意識照顧所有成員。」他補充道，雖然自己是安俞真的經紀人，但她也是團體的一員，「本來就是一起的」，一句話就道出他對 IVE 全體的喜愛，要不然之後就讓兩位經紀人一起照顧全員吧！



