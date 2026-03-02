Red Velvet 惊喜合体现身 Wendy 安可演唱会！粉丝狂问「什么时候回归」期待5人完整体再同台

Wendy 於上月28日至3月1日，在首尔奥林匹克手球竞技场举行「2025-26 WENDY 1st WORLD TOUR : W:EALIVE ENCORE」，再次与粉丝共度特别时光。

当天，她以迷你三辑《Cerulean Verge》收录曲〈Fireproof〉揭开序幕，接连带来首支亲自创作歌曲〈Hate²〉，以及〈Queen Of The Party〉、〈Best Ever〉、〈Chapter You〉等歌曲，一开场就点燃全场气氛，歌声实力再次令人惊艳。



不只舞台火力全开，Wendy 还走下舞台穿梭观众席，近距离和粉丝互动，亲切回应大家的应援与呐喊，现场气氛温馨又热烈。演出尾声，她表示：「因为有大家始终如一的爱，我才能站上安可演唱会的舞台。真心感谢你们为我创造珍贵的回忆，希望我们能一直走下去。」一番真挚告白让不少粉丝红了眼眶。



更让人惊喜的是，Red Velvet 成员 Irene、Seulgi（瑟琪）、Joy 与 Yeri 也现身力挺。5人睽违许久的合照曝光后，粉丝们纷纷留言：「终於合体了」、「真的好想你们」、「什么时候回归」、「快点带新歌回来吧」、「好久没看到完整体了呜呜呜」，字里行间都能感受到大家的期待。



Wendy 与 Yeri 去年4月与SM娱乐合约到期后选择不续约，不过 Red Velvet 团体活动仍持续由SM娱乐进行。团体上一次发行专辑是2024年的10周年纪念专辑《Cosmic》，如今再度传出回归消息，也让粉丝们更加期待五人完整体的舞台。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻