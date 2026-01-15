《黑白大厨2》完整体合照公开！崔康禄大厨站C位与对手互动引发话题，网友直呼「根本是婚礼照XD」

Netflix Korea 於 14 日在官方 YouTube 频道社群留言板上，以「请帮这张照片取个标题」为题，公开《黑白大厨：料理阶级大战2》出演主厨们的团体照，引发了热烈关注。

照片中，《黑白大厨2》优胜者崔康禄将头靠在准优胜者「料理怪物」李河成的肩上，展现搞怪模样。

崔康禄身旁站著白种元，李河成身旁则是安成宰，另外还能看到善财法师、孙钟元、郑镐泳、侯德竹、林盛根...等参赛主厨们的身影。



▼网友们为这张照片留下各式标题留言，包括：

「崔康禄小鸟依人，靠在料理怪物的肩膀上」、

「崔康禄♡李河成，我们会幸福地生活下去」、

「黑白大厨的婚礼」、

「孙钟元主厨是不是前男友」、

「安成宰主厨的衣服像娘家妈妈的韩服」、

「万万没想到在这档节目可以诞生出爱情」、

「姜雷欧：你的婚礼」、

「姜雷欧：你身旁的位置本来应该是我……」、

「真的拍得像一场婚礼一样」等，反应相当热烈。

补充说明：崔康禄是 2013 年播出的《Master Chef Korea 第二季》（厨神当道韩国版2）冠军，当时曾受到姜雷欧（姜Leo）主厨高度关注，备受瞩目。

《黑白大厨2》已於 1 月 13 日以全 13 集画下句点，崔康禄也成为优胜奖金 3 亿韩元的冠军得主。（延伸阅读：【雷】Netflix《黑白大厨2》大结局：崔康禄对决「料理怪物」李河成，上演「只为自己」料理终极挑战！）



