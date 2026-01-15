为做公益却翻车？全炫茂慈善义卖争议 卖故障品、坑小孩钱，挨批：这是硬卖，快退款

综艺明星全炫茂最近可真是踢到铁板了！他为了做爱心，在节目上办慈善义卖会，没想到却因为卖的东西太「惊人」，被网友狂轰「没良心」、「快退款」，引发好大一波争议。

事情发生在综艺节目《我独自生活》的新年特辑里，全炫茂跟旗安84、Code Kunst携手举办「彩虹大型义卖会」，三人承诺活动所得将全数捐出，本来是美事一桩，但就坏在他们事先没标好价钱，现场才随兴定价，结果卖出的东西让观众看傻眼。

全炫茂搬出一台大概十年前买的骑马机，当初买的时候要价70万韩元（约1.6万新台币），他这次竟然以30万韩元（约7000新台币）卖给来宾任佑逸。 问题是，这机器不仅是老古董，其中一边的踏板根本就是坏的！网友看到全都气炸，痛骂「这种坏掉的东西要丢掉还得花钱处理，你居然敢拿出来卖？」、「就算是做爱心，这价格也太离谱了吧」、「这个真的该退钱吧」、「这不是公益，是硬卖吧」、「二手又坏掉，连二手平台都不会这样卖」。



更让人生气的是，他还把一个二手、用过的「蜡笔小新」卡通卫生纸盒，以2万韩元（约430元新台币）卖给来宾奉太奎的11岁儿子。 网友一查，发现同款全新的商品在网路上1万韩元左右就买得到，等於他一个用过的旧东西，价格直接翻倍卖给小朋友，被酸爆「连小孩的钱也这样赚」、「真的太没良心了」。 也有网友直言：「就算是义卖，价格和物品状态还是要有基本判断。」



现在韩国各大论坛骂声一片，有人直接喊话要全炫茂退款，也有人讽刺他比二手拍卖网站还狠，至少人家送东西不会送坏掉的。 虽然三人出发点是为公益，但这次义卖因为缺乏事前规划与价格基准，反而留下不少争议。 善意没有错，只是做法，恐怕还有很大的检讨空间。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻