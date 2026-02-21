《天机试炼场》所有巫师都是有故事的人！上半场精准命中，下半场对决竟成为满满泪水的疗愈旅程！

Disney+竞赛型综艺节目《天机试炼场》，汇集了49位来自各种领域的巫师、命理分析师、观相师、塔罗牌占卜师等，相互比拚每一位的实力。每一位参赛者都来头不小，并有著各自擅长的领域，以及感应神灵的方式。在第一阶段比拚的过程中相当精彩，没想到到了第二阶段一对一的对决，竟然看哭了全场！

除了邀请49位命理专家为参赛者，也有五位命运使者，包含全炫茂、朴娜莱、Super Junior神童、朴河宣以及姜智荣，对於每一位参赛者的解读，挑选出其中最优秀者优先晋级。在第一阶段制作单位准备了各式各样不一样的问题，譬如仅公开照片以及出生年月日与死亡年月日，就请参赛者各自解读出真正死因，而大部分的参赛者几乎都能解读得非常相似，精准回答出每一道问题以及细节，令在场的五位艺人几乎全程都张大了嘴巴，不断重复说著「起鸡皮疙瘩了」。



而第一阶段为了从49位中选出20位命理专家获得晋级，制作单位的考题也是五花八门，除了要参赛者猜出死因与所有细节外，还有只凭一张儿时照片与生日就推测出他现在是什么职业以及成长细节，或是提供了9张不同的脚底板照片，请大家猜出哪一位是游民，又或者是请来五位年轻人，请大家说出哪几位录取了首尔大学，或在多人中猜出乐透头奖得主以及曾遭雷劈奇迹生还者等。激烈的竞争当中选出20人晋级到第二阶段，过程相当精采。



而下半场一对一的气势对决，竟然打破业界「巫师不找别的巫师帮我算命」惯例，一对一的让对方解读你的人生，以及你最深层的烦恼。没想到原以为会是针锋相对，但却意外地充满了眼泪。每位参赛者都是有故事的人，尤其是巫师时常出身巫师世家，或是从小就能感应神灵，但他们都有著不太顺遂的人生，甚至家中遭逢诅咒，共通点都是没有办法交朋友，无法过著与同龄人一样的生活。提到自己的过往与家人，几乎每位都潸然泪下，也看哭了在场的艺人们。



原本充满气势的对决，竟意外地成了疗愈的旅程，每一位的过往人生与心境都被赤裸裸地剖析，每一位也真实说出了自己心中的苦恼，到后来根本不在意晋级的是谁，而是相互谘询自己的烦恼，寻求建议，也让观众们听见了许多人生故事，巫师们的无奈只有同行理解，许多在场的参赛者也听得频频点头或是跟著一起落泪。接下来第三阶段进行的是团体战，可以相互利用各自的强项进行讨论，四组更是精准预测令人惊讶不已。《天机试炼场》目前仅公开7集，最终哪一位才是最强命理家？

