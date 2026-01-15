帽子厨神破戒了！《黑白大厨2》冠军崔康禄「无帽真面目」首度曝光！网惊：原来头发这么多？

Netflix人气料理节目《黑白大厨2》拍摄现场竟出现惊人一幕！以「永不脱帽」形象深植人心的韩国名厨崔康禄，竟然在最新花絮照中脱下帽子，意外公开私底下的真面目，立刻在韩网引发热议！

日前，主厨郑镐泳在个人社群平台分享《黑白大厨2》的幕后花絮照，并写下：「虽然竞争激烈，但拍摄过程真的很享受。」照片中，郑镐泳与林成根、崔裕康等韩国顶级主厨们开心合照，气氛相当轻松。 但网友的目光，全都被站在照片最右边的那位吸走——没错，就是「永远戴帽子」的崔康禄。



自从 2013 年夺下《Master Chef Korea 2》冠军后，崔康禄无论公开活动、节目录影还是受访，几乎「帽不离头」，早已成为他的个人标志。 连他本人都曾在综艺节目中自嘲：「大家都叫我『秃头秃鹰』，所以不摘帽子。」用幽默方式坦承自己对掉发的在意。



没想到这回他竟然破天荒素颜上阵（？ ），顶著一头干净俐落的短发现身，发量看起来还相当茂密，和过去的自嘲形象形成巨大反差，让不少人直接傻眼。照片曝光后，留言区瞬间暴动：「第一次看到崔康禄不戴帽子！」、「头发这么多，到底为什么要戴那么多年？」、「原来帽子才是最大误会」等。



崔康禄主厨当年凭藉《Master Chef Korea 2》独特的个性与感人故事走红，2019 年又因网路推送金句与料理片段意外翻红; 2024 年再度登上 Netflix《黑白大厨》，华丽回归、话题度直接爆表。 如今他同时活跃於《拜托了冰箱 since 2014》与 Netflix《主观食堂》，人气再创高峰，被外界视为迎来事业第二春。

看来，《黑白大厨2》不只要看厨艺对决，连主厨们的「隐藏版造型」都成了另类看点。 至於崔康禄会不会从此告别帽子？ 网友已经先敲碗等后续了。

