全炫茂为《天机试炼场》失言风波道歉：「关於对殉职警员的言论，向罹难者家属致歉」

主持人全炫茂就 Disney+ 热门实境秀《天机试炼场》中有关殉职警员的发言争议，正式透过官方传达了道歉立场。

在今天（24日），经纪公司表示：「对於《天机试炼场》节目中所提及的所有已故人士的生平与付出，我们致上深切的哀悼，并向遗属表达诚挚慰问。」并称：「对於节目中部分用语对故人及家属造成伤害一事，我们深感沉重责任。」

接著表示：「向故人及遗属致上诚挚的歉意。同时，也对所有在收看节目时感到不适的观众表示抱歉。我们将以更严格的标准与责任感进行内部检讨，并全力防止类似事件再度发生。」



在本月11日公开的第2集中，出现了关於2004年在追捕重大案件嫌犯过程中，遭利器刺伤殉职的故李在贤警长死因的任务内容。当时一名巫俗人士推测死因时表示：「不是常说被刀刺叫做『칼빵』吗？也看得到被刺……」对此，主持人全炫茂回应：「穿制服的人被刀刺。（预测）太直接了吧？」相关发言引发争议，以上为其官方的道歉声明。



开播后引发热烈回响，却引发一些不满的声浪

《天机试炼场》自开播后就引发热烈讨论，节目中汇集了49位来自各种领域的巫师、命理分析师、观相师、塔罗牌占卜师...等，被譬喻为是众人之战。每一位参赛者擅长领域皆有不同，且都来头不小。从第一阶段的比拚过程中就相当精彩，网上回响热烈！在各国/地区都有夺冠纪录，成绩名列前茅。



而节目的第一阶段闯关内容，是透过照片及出生和死亡日期，推测出死因这件事，引发遗属反弹。PS：像是山难、警察和消防员因公殉职等情况，都被节目上的参赛者们一一成功推测出，也解读出一些过程跟细节，都让现场主持人和观众们看了直呼不可思议。



警方工会组织出面谴责节目

昨天（23日），警方工会的替代性组织——全国警察职场协议会（警察职协）针对节目将殉职警员的死亡经过作为综艺素材使用，并使用「칼빵」（刀刺的低俗黑话）一词一事，透过声明表达遗憾与不满。

警察职协当天表示：「对於在逮捕犯人过程中殉职的公务员之牺牲，竟以『칼빵』这样的低俗黑话加以贬低，并作为娱乐素材使用的出演者与制作团队之无知行径，我们表达深切的愤怒与悲痛。」

他们指出：「殉职公务员的奉献，是我们社会必须永远铭记并给予礼遇的价值。」并表示：「此举等於在14万名警察公务员的心上钉下钉子。殉职对某些人而言是天塌下来般的痛苦，对国家而言也是重大损失。」他们强调：「以犯罪分子使用的黑话『칼빵』来形容，甚至诱发笑声，是背弃人伦的行为，也是对故人与遗属明确的二次加害。」并要求出演者公开道歉与自省、向遗属及全国警察公务员正式致歉，以及立即删除相关争议集数。



《天机试炼场》目前已上线到第7集，全季共10集。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻