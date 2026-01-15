热门韩剧《模范的士3》持续发威！李帝勋荣登一月演员榜冠军，正面评价高达 93%！

演员李帝勋在「2026 年一月戏剧演员品牌评价」中夺下第 1 名冠军，热门韩剧《模范的士》系列即使到了第三季，仍然是值得信赖且被大众高度关注的优秀作品。

根据韩国企业评判研究所於 14 日公布的资料显示，2026 年 1 月戏剧演员品牌评价分析结果中，李帝勋的品牌排名第 1。



在品牌的大数据连结分析中，「证明、强烈、完美」的关联度最高；关键字分析方面，「模范的士（模范计程车）、金道奇、系列代表角色」的提及度最高。正负面比例分析结果显示，李帝勋的正面评价比例高达 93.01%。





2026 年 1 月【戏剧演员品牌评价前 10 名】依序为：李帝勋、张基龙、朴叙俊、表艺珍、郑敬淏、徐玄振、金高银、元志安、池昌旭、安恩真。

韩国企业评判研究所针对 2025 年 12 月 14 日至 2026 年 1 月 14 日期间，正在播出的电视剧中出演的 100 名演员，搜集共八千万笔品牌大数据，并以消费者的品牌参与量、媒体曝光量、沟通量、社群讨论量进行测量，透过品牌评价演算法将其指数化。

戏剧演员品牌评价分析是以参与指数、媒体指数、沟通指数、社群指数进行品牌大数据分析。品牌评价指数是透过萃取品牌大数据，并以评价分析演算法解析消费者行为，将其分类为参与价值、沟通价值、媒体价值、社群价值与社群媒体价值，再依权重计算得出的指标。

品牌评价大数据分析可衡量对品牌的正负面评价、媒体来源与关注度、消费者的关心程度与沟通量、议题在社群中的扩散程度，以及对内容的反应与人气。

