老中青三種愛情線都有《Love Me》車速超快～徐玄振演技再獲讚許，TWICE多賢驚艷觀眾

熱播中的韓劇《Love Me》，由徐玄振領銜主演，聯手劉宰明與尹世雅兩名實力派演員，加上張栗、李施優與金多賢（TWICE多賢）多位新鮮面孔，每位演技卻不生澀，默默地傳出口碑。

《Love Me》劇情以徐玄振飾演的婦產科醫生「徐俊京」，看起來完美但內心孤獨至極的她開場，描述一個生活總在抱怨也有些自私的尋常家庭，成員們各自重新認識「愛」並且成長的故事，由《愛情的理解》趙英民導演，與《第3種魅力》朴恩英及朴熙權作家聯手打造。



《Love Me》大多時候氛圍恬靜，在你以為氣氛太壓抑之時，卻經常突如其來颳起風暴帶來起伏。「老中青」三個世代，五十代的爸爸徐振浩（劉宰明 飾）、三十代的女兒徐俊京及二十代的兒子徐俊瑞（李施優 飾），面對家庭變故，有人是無條件包容，有人是極盡怪罪對方，而在三人在各自遇上新感情後，面對愛情的態度繼而影響對家人的態度。整體節奏有慢有快，拿捏得宜，在劇中人物受傷、救贖彼此時，觀眾同時獲得療癒。



最有趣的一點，大概是一雙兒女和爸爸都一樣，面臨新感情「車速超快」，在你感到這個家庭過於保守時，他們的做法卻又讓你大開眼界，正因為如此，能更多元且深入地探討「何謂愛」──他們各自以新的感情狀態重新出發，以此重新審視親情，理解彼此。



「實在難以理解，也無法接受，只覺得眼前一片漆黑迷茫……一切都不如人意，糟糕透頂的那種瞬間，那個一點都不陌生的瞬間……終究再次找上了我們。」徐玄振演技仍被評為絕佳，每次的獨白都能讓人真切感受她的心境：孤獨、後悔、氣憤，讓人不禁想稱讚她就是「愛情劇匠人」。



再者是飾演爸爸「徐振浩」的劉宰明，他從身為一個丈夫、身為一個父親，再到身為一個戀人，各種狀況都演繹，尤其是對妻子（張慧珍 飾）離世的崩潰詮釋地淋漓盡致，沒人能不被他的精湛演技感染。



飾演徐俊瑞好友「池慧溫」的金多賢則是亮眼新星，她和徐玄振同為女團成員出身，2024年起接連演出電影《全力奔跑》與改編自《那些年，我們一起追的女孩》的《那些年的我們》，今年首度演出電視劇《Love Me》就端出自然演技，如流著淚向徐俊瑞告白、對徐瑞俊的一蹶不振氣憤，都讓觀眾頻頻稱讚「超乎預期」。



另外，飾演闖入徐俊京世界的「朱道賢」張栗，朱道賢的登場「怪」，但莫名有種魅力，很快就讓觀眾跟著徐俊京一同陷入。飾演徐俊瑞的李施優，則礙於角色設定較不討喜，不曉得劇情後半段會不會讓人改觀呢？而徐俊京目前遇到了難題，朱道賢前女友，也就是兒子丹尼爾的生母朴允珠（孔成夏 飾）竟想和朱道賢複合，徐俊京如何面對？



《Love Me》每周五晚上10點20分連播兩集，香港觀眾可於Viu收看。

