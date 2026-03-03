两个月只吃苹果！朴志训为《王命之徒》狠甩15kg！「断崖式减重」前后对比照疯传，网叹：帅回颜值巅峰！
两个月只吃苹果！朴志训为《王命之徒》狠甩15kg！「断崖式减重」前后对比照疯传，网叹：帅回颜值巅峰！

明星   2026年3月3日   星期二10:29   Tracy  

（封面图源：TV DAILY、IG@_choiiii__）

从人气限定男团「Wanna One」人气成员到「端宗陛下」，朴志训近期的「视觉冲击」震撼全网！为了完美诠释电影《王命之徒》中命运悲惨的君王，他竟一口气狠甩15kg，近日网上流传的一组「减重前后对比照」，让粉丝惊呼：「这是同一人？ 五官像用刀切的！」

这组引爆热议的照片，分别截取自2024年演员崔显旭社群上曝光的朴志训，以及2019年Wanna One活动时期棱角分明的模样。 当时略带婴儿肥、散发可爱萌感的他，对比现在电影中消瘦却充满故事感的凌厉五官，简直判若两人。

（图源：IG@_choiiii__）（图源：TV DAILY）

照片曝光后，网友反应两极却又充满赞叹：「虽然肉肉的也很可爱，但瘦下来五官真的好立体！」、「这个下巴线条是怎么回事？ 太夸张了！」、「Wanna One时期的颜值巅峰又回来了！」更多人认为，现在这副消瘦的模样，完美契合了端宗那悲剧性角色的脆弱与高贵。

朴志训先前受访时曾透露，为了完全融入角色，他进行了极端的体重管理。 他坦言：「为了让角色更有说服力，我在两个月的时间里，几乎每天只靠吃苹果来控制体重。」这种超自律的「苹果减重法」一出，立刻让粉丝心疼不已，也见识到他对演技的执著与拚劲。

（图源：《王命之徒》海报）

朴志训这番「视觉牺牲」果然没有白费！截至2日，《王命之徒》凭藉他与黄晸珉等实力派演员的精彩对戏，累计观影人次已飙破900万，距离「千万俱乐部」仅剩一步之遥。 不少观众看完电影后都大赞：「完全是朴志训的人生角色！」、「看著端宗的眼睛，真的会掉眼泪。」
（图源：tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》截图）

从偶像出身的「微笑天使」到让千万观众心碎的君王，朴志训用极端的自律和燃烧灵魂的演技，再次证明了自己不只是「跳著Pick Me的小可爱」，而是货真价实的演员朴志训，他用15kg的代价换来观众对他演技与敬业精神的高度肯定。

