SONE池睿恩收集了少女时代一半成员！太妍、润娥、孝渊、秀英初见面都很宠粉互动超可爱

正大势的艺人池睿恩出道已9年，近几年爆红的同时不时表露自己是少女时代粉丝「SONE」，也如愿和几名成员见面，每每都会害羞却又忍不住雀跃喊「成功了」，目前已「收集」四名成员！

&太妍

2024年8月，池睿恩来到《惊人的星期六》担任嘉宾，她透露自己从小就梦想当少女时代第十名成员，为此学跳舞。她还说了个趣事，自己曾把太妍的广告人型立牌带回家放在房间，结果某天妈妈清晨要去祈祷前，进了她房间吓一大跳，引起全家骚动。

问她见到太妍如何，她面露喊「我真的成功了」，当太妍表达自己也是她的粉丝时，她兴奋尖叫又娇羞敲打旁边的Nucksal，Nucksal相当问号，而坐在太妍和池睿恩中间的安英美忍不住开口：「我坐在他们中间好像变坏人了。」



后续零食游戏，制作单位特地在池睿恩答对题目时播放少女时代名曲〈说出你的愿望〉，池睿恩跳著跳著，太妍宠粉地跑出来和她共舞！搞笑的是，太妍忘记舞步一度偷瞄池睿恩，意外凸显了池睿恩是多忠实的粉丝，比偶像本人还记得舞步！



&润娥

2024年7月，池睿恩凭《SNL Korea第五季》入围第3届青龙系列大奖「综艺暨教养部门新人女子综艺人奖」，当天典礼主持人就是润娥。润娥YouTube后来上传幕后花絮，纪录了池睿恩找上她的追星过程，池睿恩见到润娥一样很害羞，润娥笑著模仿她、喊了她的名台词「请自重」，两人手拉手互动相当可爱。润娥还被发现回追了池睿恩IG，相当宠粉！



&孝渊

池睿恩的YouTube节目《池随心所欲餐桌》，去年5月迎来了孝渊当嘉宾，孝渊一出场，她同样掩嘴害羞，淘淘不绝说自己会把少女时代照片印在铅笔盒上，还会跳少女时代舞包括〈Beginning〉，游戏ID还是「♥少女睿恩♥」。池睿恩以前学跳舞的教室和孝渊同一个，孝渊听了相当惊讶，池睿恩回答自己就是为了学少女时代的舞而去。



池睿恩细数喜欢的歌曲与舞台，却说错少时最新回归的〈Forever 1〉成「Forever Young」，被孝渊狂调侃XD。孝渊逼问池睿恩的本命是谁，池睿恩坚持「都喜欢」，防御了一阵才回答是润娥，但也表明很喜欢孝渊〈Catch Me If You Can〉喊：「太帅了！」池睿恩首度公开本命是润娥，这才让人发觉：池睿恩出道后第一个遇到的成员就是本命啊！



&秀英

上上周播出的《Running Man》，秀英因刘在锡一通电话义气演出，知道池睿恩偶像是少时的成员们，马上拱池睿恩展现粉丝心。池睿恩说自己有孝渊的签名CD还有润娥的电话号码（原来两人交换号码了！），接著半推半就跳起〈再次重逢的世界〉与〈说出你的愿望〉（明明跳得超开心！！），池锡辰更爆料池睿恩去SM娱乐徵选过三次可惜都落选。秀英听著、看著这些，都捧场地替池睿恩鼓掌与尖叫，不停喊「可爱」呢！



池睿恩烤肉，第一个想分肉的对象就是秀英！不过肉还没熟她就想夹给秀英，被池锡辰和刘在锡两个哥哥取笑太心急，形成趣味插曲。游戏时光可看见秀英步时挽著池睿恩的手臂，两个紧张的人互相打气特别温馨。



池睿恩最早是以成为少女时代成员为目标，虽然无缘实现这个爱豆梦，但目前正成功地在喜剧圈、综艺圈发光发热，更和少时成员们站在同个场合一同活动，「成粉」（成功的粉丝）无误！观众们都很开心看池睿恩真诚地展现各种粉丝心，更可贵的是，少时成员们给她的反应都相当温暖，每次互动都被讨论「非常可爱」呢！

