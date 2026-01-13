ADOR又赢一局！法院判定「海豚诱拐团」违约擅发NewJeans MV 须赔偿 10 亿韩元，闵熙珍「口头协议」证词未获采信

NewJeans 所属公司 ADOR 与 MV 制作公司「海豚诱拐团」之间的法律大战告一段落。 首尔中央地方法院於 13 日做出裁定：ADOR 於损害赔偿诉讼中获得部份胜诉，海豚诱拐团因未经许可擅自发布 NewJeans MV，须赔偿 ADOR 10 亿韩元。

首尔中央地方法院民事法庭於今日审结此案，判定海豚诱拐团须支付 10 亿韩元及相关迟延利息; 但法官同时驳回了 ADOR 对申宇锡（音）导演个人的赔偿请求。 对此，ADOR 说明，在总额 11 亿韩元的诉讼标的中，法院认可了「法人合约违约金」 10 亿元，而关於「名誉毁损」的 1 亿元请求则未获采纳。

■ 纠纷起源：苹果广告主抗议未经许可的「导演剪辑版」

海豚诱拐团曾制作过 NewJeans 的《Ditto》、《OMG》、《ETA》等热门 MV。 2024 年 8 月，海豚诱拐团制作了《ETA》的「导演剪辑版」并上传至自家 YouTube 频道，但此过程并未获得 ADOR 的书面同意。

由於《ETA》MV 是与科技巨头苹果（Apple）深度合作的作品，ADOR 表示当时苹果针对该影片提出了抗议，NewJeans 相关影像的所有权与版权明确归属 ADOR，合约也规范须经事前同意程序。 因此要求撤下该影片。 随后，海豚诱拐团不仅下架该片，还清空了NewJeans非官方粉丝频道「潘熙秀频道」内的所有相关影像，引发当时粉丝圈的巨大震荡。



■ 法律攻防：闵熙珍亲自出庭护航，「口头协议」未获采信

诉讼期间，海豚诱拐团主张在闵熙珍担任 ADOR 代表期间，双方曾达成「口头协议」。 前代表闵熙珍更以证人身分出庭力挺申宇锡，批评 ADOR 的主张「既愚蠢又荒谬」，并强调这类口头授权是业界惯例。

海豚诱拐团因不满 ADOR 称其「擅自公开」，於 2024 年 11 月以毁损名誉提起刑事诉讼，ADOR 随即提起民事损害赔偿诉讼。 检察机关已於去年 7 月对海豚诱拐团提起的诉讼做出不起诉处分。

最终，法院并未采信「口头协议」的说法，判定海豚诱拐团的行为构成违约。



■ 申宇锡导演近况

尽管身陷官司，海豚诱拐团代表申宇锡在业界的地位依然稳固。 申宇锡於2015年创立广告与电影制作公司海豚诱拐团，去年曾制作庆州APEC峰会的宣传片，集结了李在明总统、GD 权志龙、IVE张员瑛、朴赞郁导演及足球巨星朴智星等豪华卡司。 本月 2 日，申导演更前往青瓦台迎宾馆，获里总统亲自颁发「国民勋章木莲章」。



