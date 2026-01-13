SONE池睿恩收集了少女時代一半成員！太妍、潤娥、孝淵、秀英初見面都很寵粉互動超可愛

正大勢的藝人池睿恩出道已9年，近幾年爆紅的同時不時表露自己是少女時代粉絲「SONE」，也如願和幾名成員見面，每每都會害羞卻又忍不住雀躍喊「成功了」，目前已「收集」四名成員！

&太妍

2024年8月，池睿恩來到《驚人的星期六》擔任嘉賓，她透露自己從小就夢想當少女時代第十名成員，為此學跳舞。她還說了個趣事，自己曾把太妍的廣告人型立牌帶回家放在房間，結果某天媽媽清晨要去祈禱前，進了她房間嚇一大跳，引起全家騷動。

問她見到太妍如何，她面露喊「我真的成功了」，當太妍表達自己也是她的粉絲時，她興奮尖叫又嬌羞敲打旁邊的Nucksal，Nucksal相當問號，而坐在太妍和池睿恩中間的安英美忍不住開口：「我坐在他們中間好像變壞人了。」



後續零食遊戲，製作單位特地在池睿恩答對題目時播放少女時代名曲〈說出你的願望〉，池睿恩跳著跳著，太妍寵粉地跑出來和她共舞！搞笑的是，太妍忘記舞步一度偷瞄池睿恩，意外凸顯了池睿恩是多忠實的粉絲，比偶像本人還記得舞步！



&潤娥

2024年7月，池睿恩憑《SNL Korea第五季》入圍第3屆青龍系列大獎「綜藝暨教養部門新人女子綜藝人獎」，當天典禮主持人就是潤娥。潤娥YouTube後來上傳幕後花絮，紀錄了池睿恩找上她的追星過程，池睿恩見到潤娥一樣很害羞，潤娥笑著模仿她、喊了她的名台詞「請自重」，兩人手拉手互動相當可愛。潤娥還被發現回追了池睿恩IG，相當寵粉！



&孝淵

池睿恩的YouTube節目《池隨心所欲餐桌》，去年5月迎來了孝淵當嘉賓，孝淵一出場，她同樣掩嘴害羞，淘淘不絕說自己會把少女時代照片印在鉛筆盒上，還會跳少女時代舞包括〈Beginning〉，遊戲ID還是「♥少女睿恩♥」。池睿恩以前學跳舞的教室和孝淵同一個，孝淵聽了相當驚訝，池睿恩回答自己就是為了學少女時代的舞而去。



池睿恩細數喜歡的歌曲與舞台，卻說錯少時最新回歸的〈Forever 1〉成「Forever Young」，被孝淵狂調侃XD。孝淵逼問池睿恩的本命是誰，池睿恩堅持「都喜歡」，防禦了一陣才回答是潤娥，但也表明很喜歡孝淵〈Catch Me If You Can〉喊：「太帥了！」池睿恩首度公開本命是潤娥，這才讓人發覺：池睿恩出道後第一個遇到的成員就是本命啊！



&秀英

上上週播出的《Running Man》，秀英因劉在錫一通電話義氣演出，知道池睿恩偶像是少時的成員們，馬上拱池睿恩展現粉絲心。池睿恩說自己有孝淵的簽名CD還有潤娥的電話號碼（原來兩人交換號碼了！），接著半推半就跳起〈再次重逢的世界〉與〈說出你的願望〉（明明跳得超開心！！），池錫辰更爆料池睿恩去SM娛樂徵選過三次可惜都落選。秀英聽著、看著這些，都捧場地替池睿恩鼓掌與尖叫，不停喊「可愛」呢！



池睿恩烤肉，第一個想分肉的對象就是秀英！不過肉還沒熟她就想夾給秀英，被池錫辰和劉在錫兩個哥哥取笑太心急，形成趣味插曲。遊戲時光可看見秀英步時挽著池睿恩的手臂，兩個緊張的人互相打氣特別溫馨。



池睿恩最早是以成為少女時代成員為目標，雖然無緣實現這個愛豆夢，但目前正成功地在喜劇圈、綜藝圈發光發熱，更和少時成員們站在同個場合一同活動，「成粉」（成功的粉絲）無誤！觀眾們都很開心看池睿恩真誠地展現各種粉絲心，更可貴的是，少時成員們給她的反應都相當溫暖，每次互動都被討論「非常可愛」呢！

