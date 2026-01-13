赵寅成、朴正民、朴海俊合体录制《只要有空，4》！为宣传电影《人工情报》与刘在锡再度重逢引关注

还记得上一次在综艺里看到赵寅成、朴正民或朴海俊是什么时候吗？这次三人合体登上人气综艺《只要有空，4》，消息一出立刻引发关注！

今日（13日）据韩媒报导，赵寅成、朴正民、朴海俊近日参与综艺《只要有空，4》的录制，节目预计将於2月中旬播出。



此次出演，预计是为了宣传电影《人工情报》（HUMINT）。该片以俄罗斯海参威为背景，描写在边境展开犯罪调查的南北韩秘密特工之间所发生的激烈冲突。电影延续柳承完导演一贯擅长的硬派风格与紧凑节奏，确定於2月11日在韩国正式上映。



另外，去年4月与车太铉共同成立经纪公司的赵寅成，曾於2023年出演刘在锡主持的网路综艺《藉口GO》；而朴正民与朴海俊也分别在去年出演过《刘QUIZ ON THE BLOCK》。三人此次与刘在锡重逢，让观众格外期待。

值得一提的是，朴正民去年11月在《第46届青龙电影奖》上，与华莎合作带来〈Good Goodbye〉祝贺舞台，两人对视瞬间火花十足，满满CP感引发热烈讨论。此次出演综艺，是否会揭露当时舞台的幕后故事，也备受关注。



由刘在锡、柳演锡主持的 SBS 人气综艺《只要有空，》主打搜集民众的「短暂空闲时光」，主持人与嘉宾亲自走访申请者所在地，与民众面对面聊天、分享日常生活趣事，并透过各种小游戏送出丰富又实用的礼品。节目自第一季开播以来便深受观众喜爱。《只要有空，4》将於每周三深夜在 Viu 上线，香港观众亦可透过 Viu 收看。



