朴宝剑亲自帮粉丝找回失物！网友异国丢失手机、竟被正主转发协寻，网友感慨：这桌布的力量太强大XD

朴宝剑「美谈制造机」的名号再度获得认证！近日一场横跨中、韩、日的「手机找寻记」引发全网热议，朴宝剑本人竟亲自下场转发寻人启事，超暖举动让网友惊呼太神奇~

这场奇幻旅程始於昨日中午，一名在日本旅游的中国网友透过社群平台「小红书」发布求助讯息。 她在札幌狸小路附近拾获一只韩国游客遗失的手机，因为看不懂韩文，只好拍照上传寻找失主。 当时手机萤幕的桌布正是朴宝剑的照片，这也成为了整件事的转折点。



在热心网友的建议下，拾获者注册了韩国人常用的 X（原 Twitter）同步转发资讯，并附上手机锁屏画面显示的名字「权道睿」（音），试图以此提高找到失主的几率。 没想到，这则讯息竟引起了朴宝剑本人的注意！

朴宝剑於昨日下午罕见地透过官方 X 帐号亲自转发该则协寻推文，并感性写下：「真心感谢您帮忙找回我一生的朋友——权道睿的手机。」 男神亲自「翻牌」认证失主，瞬间让这则寻人启事传遍全世界。 而拾获手机的网友也於昨晚更新进度，表示已将手机安全移交给札幌中央警察局，并呼吁失主尽快前往领取。



[] 평생친구 권도예님의 휴대폰을 찾아주셔서 고맙습니다 https://t.co/z46QmPWhUl — 박보검 (@BOGUMMY) January 10, 2026

주운 휴대폰은 이미 현지 경찰서에 인계되었습니다.

권도예 씨가 최대한 빨리 경찰서에 가서 수령하기를 바랍니다.

여러분께 감사드립니다. 박보검에게도 감사의 말씀을 전합니다.

삿포로 중앙 경찰서 pic.twitter.com/E7b3uqC2a4 — ba bybi bi (@ba_bybi159) January 10, 2026

这场动人的插曲让网友纷纷赞叹这不可思议的缘分：「韩国网友在日本丢了手机，被中国网友捡到，最后竟然由明星本尊亲自认领！」不少人更笑称发现了手机不弄丢的秘诀：「以后桌布都要设成朴宝剑，不管在全世界哪里弄丢，男神都会帮你找回来！」



此外，朴宝剑目前正在拍摄古装新片《梦游桃源图》，与李相二、郭东延合作的tvN全新综艺节目《宝剑魔法卷》将於1月30首播，一行人来到偏远乡村庄经营发廊，为村民打理发型的同时，也带去心灵的慰藉。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻