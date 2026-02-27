韩志旼揭拍摄现场「滥用权力」的不合理要求！怒呛导演：「我们不是机器」差点退出演艺圈

21日，透过 YouTube 频道《妖精在炯》公开的影片中，人气演员韩志旼作为嘉宾出演（宣传新剧《未婚男女的效率恋爱》），分享了各种故事，其中，她透露了自己在拍摄现场遭遇的不公平对待，引发关注。

当天，韩志旼回忆起新人时期。她提到电视剧《All In 真爱赌注》的拍摄现场经验时表示：「人生中几乎没有那样被责骂过，却在那时被骂得很惨。也曾因为我让拍摄延误，那是我第一次有因为自己而给别人带来困扰的经验。」

PS：这部电视剧是2003年，韩志旼饰演女主角宋慧乔的青年时期。



那时她一度想要放弃演戏这条路：「那时候非常难过，回家后还哭了一整天」、「当时觉得，不能为了这份工作把自己逼成这样，甚至还给别人带来困扰。」



她解释说，除了演技本身，还必须考量为了衔接场景流畅度的各种细节，因此感到相当困难。韩志旼坦言：「不同镜头之间的动作都必须保持一致，这不是非常困难的事吗？」

此外，她也分享了一段替新人演员出面、对抗导演「滥用权力」提出要求的故事。韩志旼说：「导演说『刚刚眼泪是从右边掉下来的，所以要从右边开始哭』。这不是很不合理吗？我就对导演说『我们不是机器』。」她也爽快的公开了该作品的播出年份和场景，但都被马赛克遮挡，引发现场爆笑声。

该影片公开后，网路上的反应也随之出现。网友们表示：「连天使韩志旼都出面了，可见情况不一般」、「连眼泪掉落的方向都要控制，太过分了」、「演员也是人，很有共鸣」、「替新人出面真的很帅气」、「拍摄现场本来就有各自的工作方式」、「很好奇被马赛克遮住的部分」、「也有可能是那位演员表现真的太差了」等等。

另外，韩志旼与朴成焄主演的JTBC新剧《未婚男女的效率恋爱》将於2月28日首播，改编自同名网漫，故事聚焦於现代都市中的爱情选择题，一名下定决心正面迎战恋爱的女子，在多场相亲过程中，先后遇见两位魅力与价值观截然不同的男子，在心动与犹豫之间，逐步厘清自己对「真爱」的定义。海外由HBO Max以TVING品牌同日上线。

