欠债、欺瞒、零结算！SHINee泰民火大「断舍离」车佳媛，正式解除合约逃离「吸血公司」BPM

据《The Fact》24 日采访结果显示，泰民最近已与 Big Planet Made （BPM） 解除了专属合约。 虽然合约尚未到期，但因泰民以「结算金问题」等理由强烈要求解约，双方最终在没有额外纷争的情况下，为这段仅维持约 1 年 10 个月的合作划下了句点。

「吸血鬼老板」黑幕曝光：拖欠 50 亿结算金、私签合约

据熟知内情的关系人士透露，车佳媛代表不得不接受泰民的解约要求。 此前《The Fact》曾踢爆车佳媛对旗下歌手（包括伯贤、泰民、THE BOYZ）各自拖欠高达 10 亿韩元的结算金，总计约 50 亿韩元。 除了「零结算」问题外，据悉车佳媛还在未经泰民同意的情况下，私自与外部厂商签约，过程中犯下了重大过失。



16 年老东家转投新社却落难 泰民果断止损

泰民自 2024 年 3 月与合作 16 年的 SM 娱乐约满后，随即转投由车佳媛主导、MC 梦共同创立的 One Hundred 旗下子公司 BPM。 然而，该集团目前陷入严重的财务危机，包括 BPM、伯贤所属的 INB100 以及 THE BOYZ 所属的公司，目前全部处於「资本侵蚀」状态（负债超过资产）。





集团负债累累、豪宅遭扣押 泰民「出走」引发连锁反应

车佳媛目前不仅拖欠旗下艺人（李升基、伯贤、THE BOYZ 等）数十亿韩元的结算金，连拖欠外部合作厂商的欠款也超过 100 亿韩元。 此外，车媛还因欠税，导致其与丈夫共同拥有的汉南洞顶级别墅「La nouvo」遭国税局扣押，更因涉嫌诈骗被娱乐科技公司控告。

目前这些公司事实上已无法支援艺人的正常活动，随著泰民率先开出「逃生」第一枪，其他艺人是否会跟进解约，已成为业界关注的焦点。



对於解约一事，Big Planet Made 仅向媒体简短回应确实已解约，对於具体原因则保持沉默。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻