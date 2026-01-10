出道倒数 2 天遇变数！ALPHA DRIVE ONE成员ARNO楼梯摔伤导致骨折，将缺席舞台表演「弹性参与」活动

男团 ALPHA DRIVE ONE 出道在即却传出成员受伤憾事。 经纪公司 WAKEONE 於 10 日透过官方社群发布公告，说明成员 ARNO（张家豪） 因意外受伤，后续活动行程将进行调整。

根据官方公告，ARNO 於 1 月 7 日结束官方行程后，在移动过程中不慎於楼梯踏空摔倒。 经医院精密检查后，诊断结果确认为骨折，专业医师给予「暂时应避免进行编舞动作」的医疗建议。



面对出道前夕的突发状况，ARNO 与公司皆感到万分遗憾。 公司强调，将以艺人的健康与安全康复为首要考量; 但基於尊重 ARNO 想要与粉丝见面的意愿，经讨论后决定：ARNO 将缺席所有舞台表演，并视其身体恢复状况，「弹性参与」首张迷你专辑的宣传行程。

目前 ARNO 正遵照医疗团队的建议接受治疗，后续的康复进度及具体活动安排，公司将於日后另行公告。 ALLYZ（粉丝名）纷纷涌入社群平台为 ARNO 应援，期盼他能早日康复回归舞台。



ALPHA DRIVE ONE 是透过Mnet选秀节目《BOYS II PLANET》组成的八人期间限定男团，将於本月 12 日（下周一）发行首张迷你专辑《EUPHORIA》，正式宣告出道。



▽ALPHA DRIVE ONE 首支先行单曲《FORMULA》PERFORMANCE VIDEO观看次数已突破千万大关：



▽新专辑《EUPHORIA》概念影片氛围美感获好评：



