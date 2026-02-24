韩国All Kill男声亚巡开唱 10CM香港演唱会4月26日登场

一直保留K-pop乐队特色的10CM，凭藉独立音乐宗旨，不论在韩国，还是海外也大受欢迎。而自从知道他的巡回演唱会由今年1月在首尔开始，并途经曼谷、新加坡、台北、东京等地，乐迷已经非常关心香港站的情况。今天，主办单位168 Production正式宣布《2026 10CM Asia Tour in Hong Kong》，将於2026年4月26日在香港麦花臣场馆盛大举行！

作为守护10CM名字和精神的权正烈，知道粉丝们等候他来港已经达两年之久，因而特别准备了多首温暖、疗愈歌曲及丰富的福利，为大家带来暖意。当中不论是购买任何票价的观众，都保证可以得到官方小卡。而购买$1,588门票的观众更可以欣赏Sound Check，早一步看到10CM在舞台上的风采，以及专享欢送环节，当然也有机会抽到1 VS 10的团体合照，福利详情可参考附图。

10CM最近行程频密，除跟少女时代的Tiffany、i-dle薇娟、Ailee和Paul Kim一起担任韩国SBS选秀节目《Veiled Cup》的评审。另一方面，他重新翻唱2010年主唱的日本动画《只想告诉你》韩国主题曲〈To Reach You〉，凭藉其真诚和纯真的美声，成功在韩国各大音乐榜单上创下实时All Kill的非凡成绩，可见他的音乐深受乐迷支持。





如果想细听10CM现场的精彩演绎，就要谨记《2026 10CM Asia Tour in Hong Kong》的演唱会门票，将於2026年3月3日，星期二下午3时，在KKTIX公开发售，票价分为$1,588、$1,088和$788。如想知道更多10CM香港演唱会的消息，可留意主办单位的社交平台更新，以及新闻公布。



活动资讯：

2026 10CM Asia Tour in Hong Kong

日期 : 2026年4月26日 （日）

时间：下午6时30分

地点：香港麦花臣场馆

票价 : HK $1,588 /$1,088 / $788

购票平台：KKTIX

经纪公司: 10CM、CAM

主办单位：168 PRODUCTION AND ENGINEERING SERVICES LIMITED

巡演制作: BE IN

巡演代理: Lucky Clover

公开发售：

2026年3月3日（二）下午3时





Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

