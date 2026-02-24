K-POP男团 XODIAC 携香港成员强势回归 举办粉丝见面会

备受瞩目的韩国男子偶像团体XODIAC (소디엑) 正式宣布将於2026年3月28日晚上 6 时 30分，在香港海洋公园怡庆坊举行《XODIAC粉丝见面会・香港特别场》。本次见面会门票将於2月27日上午11时起在Klook平台独家公开发售。

XODIAC与香港渊源深厚。团体於2023年出道，以九人阵容活跃於乐坛，其中包含两位香港成员 SING (麦骏升) 和 LEO (李傲贤)，使组合在香港拥有极高的人气与亲切感。团体此前已多次在香港举办FAN-CON (粉丝见面演唱会)、签名会等活动，SING与LEO更曾以「一日店长」身份进行快闪活动，与本地粉丝紧密连结。

本次见面会是XODIAC再次以完整阵容回馈香港粉丝，九位成员包括六位韩国籍成员 (LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、WAIN、GYUMIN、DAVIN)、两位香港籍成员 (SING、LEO) 及印尼籍成员 (ZAYYAN) 将全员出席，势必点燃现场气氛。

对於此次回港，成员LEO和SING难掩兴奋之情，表示：「能够回到香港与家人朋友乐迷相聚，真系十分兴奋！」他们更透露，为了这次特别的见面会，全体团员正在秘密「练兵」，务求给香港乐迷带来最亲切、最惊喜的演出。

Xodiac 将会为香港粉丝带来不同歌曲及舞蹈表演、玩游戏及与粉丝互动等等环节。见面会特别设计了丰富的粉丝福利，门票分为 $1280、$1080、$880及$580 四种价位，对应不同层次的专属体验。所有票价均包含官方海报、击掌（Hi-Touch） 及香港场特别纪念卡一套。

【欢迎会打头阵】3月27日率先与XODIAC见面

见面会前一日 (3月27日晚上7时)，$1080及$880门票持有人将有机会参加欢迎会，分别限额25位及75位。届时粉丝可率先与XODIAC成员近距离互动，为翌日的正式见面会热身！

【手机合影TALK +击掌】$1280门票专属指定成员福利

最受瞩目的福利环节莫过於手机1:1合影 + 15秒Talk！$1280门票持有人可与指定成员单独合影及对话，珍贵时刻直接存入自己手机，绝对是粉丝必抢终极福利！$1080及$880门票持有人则可参与随机抽选，从2位成员中2选1合影。

【团体合影+亲签周边】留下专属回忆

想与XODIAC集体留影？$1080门票限20组、$880门票限30组可参与团体合影（10人一组），与偶像齐齐入镜！

此外，三种票价均设随机亲签即影即有及亲签海报抽选名额，$1280门票各抽20位、$1080各抽40位、$880各抽30位，幸运儿可获成员亲笔签名珍品。

【现场加购限定】与指定成员15秒合影视频

见面会当日现场更设加购选项：指定成员合影视频15秒$350，限量50位，先到先得，手快有手慢无！

本次活动由天人集团主办，场地为海洋公园怡庆坊。对於所有粉丝而言，这不仅是一场见面会，更是欢迎SING和LEO「回家」，并支持整个XODIAC团体的重要聚会，机会难得，万勿错过。

XODIAC 粉丝见面会・香港特别场

日期：2026年3月28日 (星期六)

时间：晚上6时30分

地点：海洋公园怡庆坊

票价： 港币$1,280 / $1,080 / $880 / $580

购票资讯

公开发售：2026年2月27日上午11时

购票连结：https://s.klook.com/xodiacfanmeeting2026

粉丝见面会亮点

双日限定福利：3月27日欢迎会率先与粉丝互动

见面会香港特别场：多首歌曲跳唱表演

零距离接触：手机 1:1 合影+击掌环节，与偶像面对面

独家纪念：香港场限定纪念卡，极具收藏价值

更多XODIAC粉丝见面会及票务资讯，请密切留意主办单位社交媒体公布。

关於XODIAC：

XODIAC (소디엑) 是2023年出道的韩国男子偶像团体，以九人国际化阵容活动，积极拓展亚洲市场。组合包含六位韩国籍、两位香港籍及一位印尼籍成员，其中香港成员SING (麦骏升) 和LEO (李傲贤) 凭藉其个人魅力与实力，在本地及海外均累积了大量人气，使XODIAC成为连接K-POP与华语地区粉丝的重要桥梁。

