時間也無法退燒的K-POP名曲：BTS〈春日〉Melon 年榜連續 9 年上榜，創下史上最長紀錄

BTS 防彈少年團 在韓國代表性音源平台 Melon 再度寫下全新的里程碑。

防彈少年團正規二輯改版專輯《You Never Walk Alone》的主打歌〈春日〉（Spring Day），登上 Melon 2025 年度排行榜第 77 名。



該曲自 2017 年 2 月發行以來，已連續 9 年進入年度排行榜，創下平台年度榜史上最長上榜紀錄。這不只是某一時期的流行，而是長期獲得音樂粉絲選擇的結果。即使時間流逝，仍能維持共鳴的歌詞與抒情旋律，被認為是這首歌持續受到喜愛的原因。



〈春日〉在 Melon 擁有多項象徵性紀錄。該曲成為平台首支累積播放次數突破 10 億次的歌曲，並在公開後約 7 年 11 個月期間停留於日榜之上，同時創下 Melon 歷史上最長期進榜的紀錄。



〈春日〉是一首結合 Brit-rock 感性與電子音效的另類嘻哈歌曲，由 RM 與 SUGA 將個人經驗融入歌詞中，RM 亦參與主要旋律的作曲。等待與疏遠朋友重逢、並不放棄希望的溫暖訊息，觸動了全球聽眾的情感。



去年 10 月，美國音樂專業雜誌《滾石》將〈春日〉選為「20 世紀最佳歌曲」第 37 名，為所有韓國歌曲中的最高名次。當時該媒體評價道：「在失落中綻放的復原與希望情感，傳遞出超越性的共鳴，並引領防彈少年團邁向世界舞台。這首歌展現了他們音樂所具備的強大凝聚力。」

此外，Melon 年度排行榜中，柾國的首支個人單曲〈Seven〉（feat. Latto）也名列第 60 位。該曲自 2023 年 7 月發表以來，已連續 3 年進入年度榜單，持續展現長期人氣。



另一方面，防彈少年團將於 3 月 20 日發行第五張正規專輯，這也是他們時隔約 3 年 9 個月的完整體回歸。新專輯共收錄 14 首歌曲，每一首曲目都承載著他們在過去旅程中累積的情感與思考。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞