八大电视《自由的旅行者》第二季，生吞活章鱼融融牙齿、口腔被吸住：「尝鲜要有胆识！」咪蕾见国宝古迹，忆学生时代必背考题

八大电视《自由的旅行者》第二季主持人融融与韩国行搭档咪蕾日前从釜山海港出发，一路北上进入历史古都之旅；首站来到拥有70年历史的传统市场，随处可见满满的活体海鲜，两人直接在摊位现点现吃。融融一口吞入生章鱼，牙齿、口腔被章鱼吸附住的惊奇体验，让他印象深刻，向来勇於尝试的他，当下直呼这种吃法需要胆识啊！

八大综合台《自由的旅行者》日前前往参观著名的千年古庙梵鱼寺，踏入寺院必经的曹溪门，被韩国列为国宝，咪蕾说：「曹溪门是国宝编号1461号，第1号是兴仁之门，就是大家熟知的东大门！」如此熟悉这段历史原来是有原因，咪蕾笑说，学生时代因为考试要熟背，所以至今还记得非常清楚。



行程中，融融与咪蕾挑战被誉为「帝王级名物」的帝王鲑捕捞体验。帝王鲑是全球产量仅约1%的稀有品种，面对这位重量级角色，老板建议两人先从分鳟鱼练手感。融融、咪蕾著装完毕后，没料到一走进水池状况连连；融融的麦克风掉进青蛙装内，工作人员赶紧伸手在融融的下半身找寻掉落的麦克风，一旁的咪蕾面露尴尬不敢直视。以为分鱼看似简单，实际却得在不伤鱼的情况下快狠准出手，还没挑战帝王鲑的两人，就已先淋成落汤鸡。



随后前往朝鲜时期最大村落之一的庆州良洞村，融融与咪蕾跟著平均70岁的地方妈妈学做传统点心，亲自捣麻糬、拉麦芽糖。阿姨们的力气甚至比两位主持人还大，捣麻糬轻松自如。此外这趟行程还入住位於世界文化遗产中的传统民宿，外观保留朝鲜时代建筑样貌，数百年历史与现代住宿体验交织，让融融与咪蕾直呼这趟旅程也太特别了。《自由的旅行者》第二季每周六晚间8点於八大综合台全台首播。



