87岁国民奶奶金永玉超反差！「一指神功」亲回粉丝留言 感性喊：想当大家的外婆

韩国资深演员、87岁的金永玉近期在个人YouTube频道的影片中，公开了自己为了与粉丝互动，努力学习使用笔电、亲自回覆留言的模样，温暖画面引发热烈讨论。

在最新上传的影片中，金永玉与工作人员举办温馨的年末派对，随后更特别安排时间，仔细阅读并回覆粉丝的留言。 只见她以「一指神功」缓慢敲打键盘，一笔一画亲手打字，真挚模样让观众直呼感动。 当看到有粉丝留言写道「看到您就想起外婆，因为和奶奶长得很像，真的很开心，请一直拍下去」，金永玉立刻回应：「谢谢你的祝福，我想成为所有人的外婆，爱你。」并将这段话认真地打成文字回覆。

她也在影片中坦言：「大家这么喜欢我，我真的很高兴。 感觉我的人生都变得更活跃了，做YouTube真是做对了！」接著还不忘可爱地提醒：「如果大家能按订阅跟喜欢的话，那就更好了喔~」展现超亲民魅力。

1957年出道的金永玉，从戏剧、综艺、电影到如今经营YouTube，始终受到跨世代观众的喜爱。 她目前正积极透过社群与大众交流，并将於9日透过话剧《老人的梦》重返舞台，这是她时隔约9年再度演出话剧，让粉丝相当期待。

从影超过一甲子，金永玉始终保持学习与开放的心，这次为粉丝学打字、亲回留言的举动，再次证明她「国民奶奶」的温暖形象，绝非虚名！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究