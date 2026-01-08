《我独自生活》核心班底崩盘！新成员被批「无聊又尴尬」全炫茂鞠躬道歉难救火

MBC长寿实境秀《我独自生活》在2026年开年陷入空前危机！由於去年底爆出「非法医美针剂风暴」，包括朴娜勑、Key等固定班底相继暂停演艺活动，身为节目元老的全炫茂虽紧急公开就医纪录自清，仍在「2025 MBC演艺大赏」领奖时公开90度鞠躬道歉，坦言「让观众失望了」。节目近期收视与讨论度明显下滑，新加入成员更被观众批评「尴尬又无趣」，能否靠「革新计划」翻身，引发韩网高度关注。

全炫茂在「2025 MBC演艺大赏」夺下「年度艺人奖」时，罕见在台上严肃致歉：「《我独自生活》将进行『更新计划』，我会努力让大家看到改变。作为节目的一员，包括我在内，似乎让大家看到了未达期待的模样，藉此机会深感抱歉。」这番道歉被韩媒视为直接回应「非法医美争议」。 去年底，朴娜勑被指控接受非法医美疗程，随后Key也被卷入，全炫茂则因过去在车内接受点滴的影片被挖出，遭质疑是否涉及非法医疗行为。为自证清白，他罕见公开多年前的就医处方纪录，风波才逐渐平息。



1月2日播出的《我独自生活》2026年首集以特辑形式呈现，有别於往年播出「演艺大赏幕后花絮」，今年改为回顾「彩虹会员」的挑战片段，被解读是为避开敏感话题。 当天录影仅有全炫茂、Code Kunst、旗安84，以及近期加入的朴芝贤、玉子妍、珉豪等人，班底明显单薄。旗安84在节目尾声表示：「2026年是红马年，我们会像马一样奔跑，展现好的一面。」但眼尖观众发现，在朴娜勑下车后的首度录影中，旗安84不时露出苦涩表情，成员间的「化学反应」也不如以往热络。

随著核心成员离开，新加入的班底引发两极评价。韩网论坛出现大量批评声浪：「玉子妍只展现『编辑过的人生』，太不真实」、「金大浩的生活也越来越刻意了」、「朴芝贤根本不适合综艺，接不住梗」、「节目是找不到人了吗？ 工作室来宾阵容好无聊」。许多观众直言「笑点变少」、「怀念以前的组合」，并呼吁制作单位尽快补强「新鲜血液」。



不过，也有粉丝选择给节目时间。 《我独自生活》历经13年、多次争议仍屹立不摇，如今虽接连失去关键成员，却也正好迎来全面翻新的契机。 目前固定班底仅剩全炫茂、Code Kunst、旗安84，「重新来过」不只是口号，更是攸关节目未来的关键一步。 《我独自生活》能否把危机变成转机，观众都在看。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻