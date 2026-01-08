安成宰遭恶意造谣「共产党员、口音像中国声调」！《黑白大厨2》制作公司强硬回应：全面搜证、采取法律行动

《黑白大厨2》出演者陆续卷入各种传闻，制作公司也预告将采取法律行动。

6日，《黑白大厨2》的制作公司 Studio Slam 透过官方社群平台表示：「最近随著节目的播出，针对特定出演主厨的人身攻击与恶意留言持续出现，甚至有人私讯发送诽谤讯息。」他们指出：「这些行为不仅严重损害全心投入料理的主厨名誉，也对一般出演者造成难以愈合的心理伤害。」

制作公司进一步强硬表态：「针对特定主厨的人格侮辱性贴文或 SNS 讯息，目前正持续搜集相关证据。对於已确认的恶意贴文与讯息发布者，将明确表明不会从宽处理，并采取强而有力的法律措施。」



Studio Slam 之所以出面发声，正是因为近期以网路社群为中心，针对包括安成宰在内的部分主厨，出现大量诽谤与毫无根据的指控。部分网友散布「安成宰的口音很奇怪，像中国声调」、「安成宰这个名字的汉字是华侨常用字」等与事实不符的说法，甚至指称他在《黑白大厨》系列中对中餐主厨给予过高评价，还散布谣言指称他是「中国共产党成员」，并声称他经营的餐厅「Mosu」名称源自毛泽东，相关内容皆属不实。



事实上，安成宰出生於韩国，1994年与家人一同移民至美国，曾加入美国陆军服役，并支援过伊拉克战争。退伍后本来梦想成为保时捷技师，却偶然看到蓝带厨艺学院洛杉矶分校的招生简章，转而投入料理学习，目前则是韩国唯一拥有米其林三星最高等级餐厅「Mosu」的经营者与主厨。



相关消息一公开，也在韩网掀起热议。韩网友：「怎么这么多疯子」、「疯子们..爲什么那样生活」、「真不敢相信，仅仅因爲称赞中餐主厨的料理，就开始了这种疯狂行爲」、「还派兵到伊拉克，说什么中国共产党」、「这是什么谣言」、「理由真是荒唐」、「真想看看是谁在说这些话，都派兵到伊拉克了」、「安成宰口音怎么可能是中国声调呢」、「哎呦，爲什么那样生活呢」等等。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻